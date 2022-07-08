Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşının 19. Haftası

Ukrayna'daki savaşın 19. haftasına damgasını vuran ana olaylara bakıyoruz:

1 Temmuz

Luhansk Valisi Serhiy Haidai , Rus kuvvetlerinin Lysychansk şehir rafinerisine baskın düzenlediğini ve evleri "tek tek" yıktığını söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı , Rus güçlerinin Lysıchansk'ı güneyden ve batıdan kuşatmaya devam ettiğini ve Ukrayna kuvvetlerinin ana lojistik rotası olan Bakhmut-Lysychansk otoyolunu geçmeye çalıştığını söyledi. Her iki gelişme de , Siversky Donets nehrinin doğu kıyısında, Lysychansk'ın güneydoğusundaki Bila Hora'da çatışmaların devam ettiğini bildiren Rus kanalı Rybar tarafından doğrulandı .

Rus kuvvetleri, Donbas'ın kalbindeki Kramatorsk şehrine karşı düşmanlıklara başladı. Kramatorsk'a komşu olan Sloviansk'a Rus misket bombaları düşerek 4 kişi öldü.

ABD Pentagon, Ukrayna'ya iki NASAMS karadan havaya füze sistemi ve dört Raytheon AN/TPQ-37 topçu radar sistemi tedarik edeceğini ve Ukrayna'nın cephaneliğine iki yeni gelişmiş silah sistemi getireceğini söyledi. Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS), ABD silahlı kuvvetlerinde en gelişmiş sistemlerden biri olarak kabul edilir. AN/TPQ-37, daha önce gönderilen AN/TPQ-36'nın aralığının üç katıdır. ABD'den gelen aynı 820 milyon dolarlık silah paketinde Pentagon, HIMARS çoklu fırlatma roket sistemleri için mühimmat ve gönderdiği 155 mm'lik (6,1 inç) M777 Obüsler için 150.000 mermilik mühimmat gönderecek.

Kanada, Ukrayna'ya savaş destek araçları ve drone kameraları sağlayacağını söyledi .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Sahalin Enerji Yatırım Şirketi'ndeki Shell, Mitsui ve Mitsubishi'nin hisselerini etkin bir şekilde kamulaştıran bir kararname yayınladı. Şirket, dünya gazının yüzde 4'ünü Uzak Doğu'daki Sahalin 2 sahasından üretiyor.

Bir Reuters özel raporu, silah endüstrisinde yer alan düzinelerce Rus kodamanının Batı tarafından onaylanmadığını ortaya koyuyor .

2 Temmuz

Doğu Luhansk eyaletinde, Ukrayna kuvvetleri Lysychansk kentinden geri çekildi. Rus gazetesi Ria Novosti , kentin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Ukrayna, şehirden taktiksel olarak geri çekildiğini resmi olarak açıklamadı.

Doğu Donbas bölgesinde başka bir yerde, Ukrayna güçleri Berestove, Novomykhailivka ve Bogorodichne'nin cephe hattı yerleşimlerine yönelik Rus saldırılarını geri püskürttüklerini söylüyor. Güneyde İvanivka yerleşimini geri aldıklarını söylüyorlar. Rus kuvvetleri, güneyde Zaporizhia ve Kherson'daki Ukrayna mevzilerini bombalamaya devam ediyor.

3 Temmuz

Rusya , Lysychansk şehrine karşı zaferini ilan etti .

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbas'taki Bakhmut bölgesine yapılan ve ağır kayıplara neden olan bir Rus saldırısını püskürttüklerini söyledi. Rus kuvvetleri Berestove'ye ve Zolotarivka ve Verhnokamyanka bölgelerine başarısız bir saldırı başlattı .

Kuzeyde Rusya , Adamivka, Husarivka, Dolyna, Kurulka ve Bogorodychny gibi ön cephe yerleşimlerini bombalıyor ve görünüşe göre Donetsk'in kalbindeki Sloviansk'a doğru geniş bir cephe sürüyor.

4 Temmuz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin ateşlerini Donbas'taki Siversk-Fedorivka-Bakhmut savunma hattına odaklarken, temas hattına daha yakın olan Pokrovske, Berestove ve Spirne yerleşimlerini bombaladıklarını söyledi. Rus kuvvetlerinin Siversky Donets nehrini geçtiğini ve Lysychansk'ın kontrolünü sağlamlaştırdıklarını söylüyorlar.

Rusya, orada yeni bir taarruza hazırlık olarak İzyum'dan Sloviansk'a bir tabur taktik grubunu yeniden konuşlandırdı .

5 Temmuz

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin Donetsk'in doğusundaki Rus ilerleyişinin ön cephesinde yer alan Kodema, Novulugansk, Pokrovsk, Berestov, Spirne, Ivano-Daryivka'yı bombaladığını söyledi. Görünüşe göre Rus kuvvetleri , yakın zamanda ele geçirilen Lysychansk'ın batısındaki ilk ana şehir olan Siversk'e ilerlemeyi planlıyor. Ukrayna savunma bakanlığı, Rus kuvvetlerinin de Sloviansk'a bir saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi .