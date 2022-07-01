Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşının 18. Haftası

Ukrayna'daki savaşın 18. haftasına damgasını vuran önemli olaylara bakıyoruz:

22 Haziran

Rus kuvvetleri, Severodonetsk'in batı ucundaki Sirotyne'yi almak için savaşıyor. Şehrin batısındaki Vovchoyarivka'yı ve şehrin güneyindeki Rai-Oleksandrivka ve Loskutivka'yı alarak Lysychansk'ı kuşatmaya devam ediyorlar.

Siversky Donets nehrinin her iki yakasındaki Lysychansk kuşatması tamamlanmak üzereyken, Rusların bir geçiş hazırlığı yaptığı bildiriliyor.

Lysychansk'ın yaklaşık 20 km (12.4 mil) güneybatısında, Rus kuvvetleri, hayati bir lojistik caddesi olan Bakhmut-Lysychansk otoyolu üzerindeki komuta yükseklikleriyle Berestove'u ele geçirmeye çalışıyor.

Rus birlikleri, bir Ukrayna savunma bölgesi oluşturan Popasna yakınlarındaki iki yerleşim yeri olan Zolote ve Hirske'ye saldırdı.

Rusya , Litvanya'yı Kaliningrad'a demiryolu tedarikinin ablukası nedeniyle ciddi sonuçlarla tehdit ediyor . Litvanya, Rusya topraklarını doğusuna olduğu kadar batısına da sınırlaması bakımından benzersizdir ve demiryolu yüklerinin birinden diğerine geçiş kanalıdır. Avrupa Birliği ambargosunu Rusya'nın her iki bölgesinde de uygulayacağını duyurdu.

Ukrayna, 1.026 yerleşim yerini Rus kontrolünden geri aldığını açıkladı.

23 Haziran

Ukraynalı genelkurmay, Severodonetsk'te çatışmaların devam ettiğini ve Lysychansk'ın güneyden Rus kuşatmasının, Lysychansk'ın sadece 6 km (3,7 mil) doğusundaki Borivske'de ve Lysychansk'ın eteklerinde püskürtüldüğünü söyledi.

Tuğgeneral Oleksiy Gromov, Ukrayna kuvvetlerinin “düşmanı tüketmek için manevra savunması” yürütmesiyle durumun “zor” olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre Üyesi Adam Kinzinger, Ukraynalı pilotları eğitmek ve mürettebatı F-15 ve F-16 savaş uçaklarında desteklemek için bir yasa tasarısı sunarak Rusya'ya, Ukraynalıların savunmaları için NATO savaş uçaklarını teslim alacağı günün gelebileceğinin sinyallerini verdi.

24 Haziran

Ukrayna, Lysychansk'taki savunucuların hala direndiğini, ancak savunma bakanlığının ilk kez Severodonetsk'te savaşmaktan bahsetmediğini ve şehrin taktiksel olarak teslim edildiğini ileri sürdüğünü söyledi.

25 Haziran

Altmış iki Rus füzesi, Rusya yeni taktikler denerken, ilk kez Beyaz Rusya topraklarında İskender füze bataryalarını etkinleştirirken ve Tu-22M3 uçaklarından X-22 füzeleri ateşlerken, kuzey, batı, orta ve güney Ukrayna'daki şehirleri önden uzakta vurdu. Belarus hava sahasında faaliyet gösteriyor. Güneyde, Rusya Onyx füzeleri ateşliyor.

26 Haziran

Ukrayna genelkurmayı, Rus kuvvetlerinin şu anda doğudaki Rus taarruzunun ana hedefi olan Lysychansk'ı güney kuşatmasına devam ettiğini bildirdi. Donbas'taki Rus fetihinin batı ucundaki köyler olan Mykolaivka ve Kodema'yı ağır toplayıp bombalayarak, eskiden Lysychansk'ın Ukraynalı savunucuları için kritik bir lojistik rota olan Bakhmut-Lysychansk otoyoluna doğru geniş bir cephede ilerliyorlar.

Rus Telegram kanalı Rybar, Rusya'nın Severodonetsk ve Bakhmut-Lysychansk otoyolunun kontrolünü elinde tuttuğunu ve Siversky Donets nehrini geçtiğini söyledi.

27 Haziran

Ukrayna genelkurmayı, Lysychansk'ın güney kesimlerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi. Kenti güneyden ve batıdan kuşatmayı tamamlamaya çalışan Rus kuvvetleri Verkhnokamyanka'da püskürtüldü. Luhansk valisi Haidai, Lysychansk sakinlerinden tahliyelerini istedi ve lojistik yolların hala kesilmediğini öne sürdü.

28 Haziran

Ayrılan LPR'nin büyükelçisi Rodion Miroshnik, Rus birliklerinin Lysychansk'tan geçen yolun üçte biri olduğunu ve Shakhtar stadyumu yakınında savaştığını iddia ediyor. Ukraynalıların hala rafineriyi savunduklarını söylüyor.

Miroshnik, Verkhnokamyanka'da yeniden çatışmaların başladığını ve Rus kuvvetlerinin şehrin kuzeyinde, Shepilovo ve Pryvillia'da Siverski Donets nehrini fiyort ettiğini iddia ediyor. Bu, Rus kanalı Rybar tarafından onaylandı. Ukrayna genelkurmayı, Rus kuvvetlerinin Bakhmut-Lysychansk otoyolunun kontrolü için daha güneyde savaştığını söyledi.

29 Haziran

Haidai, ana Rus taarruzunun Lysychansk'ın kuzeybatısındaki Vovchoyarivka ve Verkhnokamianka'daki bölgelere odaklandığını söyledi. Buradaki fetih, Lysychansk'ın Rus kuşatmasını tamamlayacaktı. Rusların Lysychansk'ta iki tabur taktik grubu olduğunu ve asker ve makine üstünlüğüne sahip olduklarını söylüyor.

30 Haziran

Ukrayna genelkurmayı, Rus kuvvetlerinin rafineri çevresi de dahil olmak üzere Lysychansk'ın kontrolü için savaştığını söyledi. Rusya'nın TASS haber ajansı, Lysychansk'taki Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verildiğini söyledi. Haber, LPR memuru Marochko'ya atfedildi.