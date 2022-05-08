Rusya'nın Ana Şehri Hedef Almasıyla Ukrayna'nın Luhansk Kentinde Çatışmalar Kızışıyor

Pazar günü Ukrayna'nın doğusunda, Rus güçleri ile Luhansk bölgesinin ana şehri Severodonetsk'i ele geçirmek için meydan okuyan bir girişimde bulunan Ukrayna savunucuları arasında çatışmalar yaşandı.

Luhansk bölgesi valisi, eskiden 100.000 kişilik bir sanayi kenti olan Severodonetsk için zorlu savaşların devam ettiğini ve Rus birliklerinin onu kesmeye çalıştığını söyledi.

Vali Serhiy Haidai, Telegram mesajlaşma uygulamasında "En ağır çatışmalar Severodonetsk'e doğru devam ediyor [ancak] Luhansk bölgesindeki tüm özgür yerleşimler sıcak noktalar," diye yazdı. "Şu anda, Bilohorivka, Voivodivka ve Popasna'nın köylerinde silahlı çatışmalar var."

Bir Rus hava saldırısının Bilohorivka köyündeki bodrum katında yaklaşık 90 kişiyi barındıran bir okulu tahrip etmesinin ardından düzinelerce Ukraynalının ölmesinden korkulduğunu söyledi.

Luhansk valisi, Severodonetsk için mücadeleye gelen silahlarla yardım edileceğini söyledi.

"Şimdi [yeni silahlar] geliyor. Sadece ordu ne zaman kullanmaları gerektiğine karar verecek. Ancak sonuçları şimdi bile görebiliyoruz. Ve yeni askeri takviyeler Donbas'taki savaşın gidişatını değiştirebilir "dedi Haidai.

Ukrayna'nın başkentini ele geçiremediğinden beri Rusya, saldırısını Moskova destekli ayrılıkçıların 2014'ten beri savaştığı ve bazı bölgeleri işgal ettiği doğu Donbas bölgesinde (Luhansk ve Donetsk dahil) yoğunlaştırdı.

II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışma, Ukrayna ordusunun beklenmedik şekilde etkili savunması nedeniyle cezalandırıcı bir yıpratma savaşına dönüştü.

Son günlerdeki en yoğun çatışma Ukrayna'nın doğusunda yaşandı. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, ülkenin en büyük ikinci şehri olan kuzeydoğudaki bir şehir olan Kharkiv yakınlarındaki bir Ukrayna karşı saldırısı, "önemli ilerleme kaydediyor ve muhtemelen önümüzdeki günlerde veya haftalarda Rusya sınırına ilerleyecek".

Washington merkezli düşünce kuruluşu, "Ukrayna'nın karşı saldırısı, Ukrayna'nın umut verici yeteneklerini gösteriyor" diye ekledi.

Bununla birlikte, Ukrayna ordusu Luhansk'ın savaş halindeki Popasna kentinden çekildi, Haidai Pazar günü yaptığı açıklamada, birliklerin "önceden hazırladıkları daha güçlü pozisyonlara geçtiklerini" söyledi.

Rusya Çeçenya Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov, Pazar günü yaptığı açıklamada, askerlerinin Popasna'yı ele geçirdiğini söyledi.

"Çeçen özel kuvvetlerinin savaşçıları ... Popasna'nın çoğunu kontrol altına aldık, "diye yazdı kendisini sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ayak askeri" olarak tanımlayan Kadirov, Telegram'daki bir yazısında.

"Şehrin ana caddeleri ve merkez ilçeleri tamamen temizlendi."

Ancak Haydai, Kadirov'un Çeçen birliklerinin savaşa katılmadığını, bunun yerine yağmalama ve video çektiğini söyleyen yorumlarına meydan okudu.

Kadirov, Telegram'da sık sık Ukrayna'daki faaliyetlere katıldığı iddia edilen Çeçen askerlerin raporlarını ve videolarını yayınladı, ancak kaç tanesinin gerçekten konuşlandırıldığına ve savaşa katılıp katılmadıklarına dair bir doğrulama yapılmadı.

Haidai, Popasna ve başka yerler için savaşın devam edeceğine söz verdi.

"Adım adım, daha derin ve daha derin hareket ediyorlar. Ama ne yazık ki sadece harabeye dönüyorlar. Şimdi takviye bekliyoruz ve onları her yerden geri itmeyi umuyoruz "dedi Haidai.