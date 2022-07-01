Rusya, Ukrayna'yı Vurmak İçin Eski Sovyet Dönemi Füzelerini Kullanıyor

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden bir general, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının yüzde 50'sinden fazlası için eski Sovyet stoklarından hatalı füzeler kullandığını ve saldırıların oranının son iki haftada iki katından fazla arttığını söyledi.

Rus füzeleri son günlerde Ukrayna'da bir dizi hedefi vurdu, Kremençuk'un merkezindeki bir alışveriş merkezinde en az 18 kişiyi öldürdü.

Tuğgeneral Oleksii Hromov Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın askeri ve kritik altyapıyı vurmaya çalıştığını, ancak daha az isabetli olan eski Sovyet döneminden kalma füzelerin kullanılmasının önemli sivil kayıplara yol açtığını söyledi.

Tuğgeneral, Haziran ayının ikinci yarısında Ukrayna'ya 202 füze atıldığını, ayın ilk yarısına göre 120'lik bir artış olduğunu söyledi. Bu ayın ikinci yarısında 68 sivil yerleşim yerinin vurulduğunu tahmin etti.

Analizi, Rusya'yı panik ekmek için kasıtlı olarak sivillere saldırmakla suçlayan bazı Ukraynalı politikacılarınkinden farklıydı.

“Düşmanın hedefleri askeri tesisler, kritik altyapı ve sanayi, ulaşım ağları olmaya devam ediyor. Aynı zamanda, sivil nüfus [kötü hedeflenen] saldırılar nedeniyle önemli kayıplar yaşıyor” dedi.

“Düşman, roket saldırılarını gerçekleştirmek için [vakaların] yüzde 50'sinden fazlasında, yeterince hassas olmayan Sovyet rezervinden füzeler kullanıyor. Sonuç olarak, sivil binalar vuruluyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Pazartesi günkü Kremenchuk alışveriş merkezine yönelik grevi kasıtlı bir “terörist” saldırı olarak nitelendirdi ve Batılı liderler ve Papa Francis de ona katılarak kınadı.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, sivilleri hedef aldığını reddediyor ve yalnızca askeri altyapıya isabet ettiğini söylüyor.

Bu ayın başlarında, Birleşik Krallık savunma bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının büyük olasılıkla Ukrayna'daki kara hedeflerine karşı 1960'lardan kalma düzinelerce ağır gemisavar füzesi fırlattığını söyledi.

İngiltere bakanlığı, Rusya'nın büyük olasılıkla 5.5 tonluk gemisavar füzelerini kullanmaya zorlandığını çünkü daha hassas modern füzelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Kh-22 füzeleri, öncelikle bir nükleer savaş başlığı kullanarak uçak gemilerini yok etmek için tasarlandı. Bakanlık, bu tür füzelerin konvansiyonel savaş başlıklarıyla karadaki hedeflere saldırmak için kullanıldığında, "son derece hatalı olduklarını ve bu nedenle ciddi yan hasarlara ve kayıplara neden olabileceğini" söyledi.

Rus füzeleri son haftalarda Kiev, Kharkiv, Dnipro ve daha pek çok şehri vurdu. Yerel yetkililer, füzelerin çoğunun apartman ve okul gibi sivil yapıları vurduğunu söylüyor.

Yerel yetkililer, Pazar sabahı Kiev'in merkezindeki bir apartman bloğuna ve bir kreş arazisine füzelerin isabet ettiğini ve bir kişinin öldüğünü ve altı kişinin yaralandığını söyledi.