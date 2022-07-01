Rusya Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan Çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan askerlerinin çekildiğini duyurdu.

Yılan Adası, Ukrayna'ya karşı savaşının ilk aşamalarında Rusya tarafından alınan Karadeniz'de küçük ama stratejik olarak konumlanmış bir Ukrayna adasıdır.

Ukrayna'nın karakola yönelik saldırılarını artırmasının ardından yapılan duyuruda bakanlık, "30 Haziran'da iyi niyet göstergesi olarak Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada bulunan bir garnizonu geri çekti" dedi.

Bakanlık açıklamasında, geri çekilmenin dünyaya “Rusya'nın BM'nin Ukrayna'dan tarım ürünleri sevkıyatı için insani bir koridor düzenleme çabalarını engellemediğini” göstermeyi amaçladığını ekledi.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'yı tahıl ihracatını engellemek için Ukrayna limanlarını ablukaya almakla ve dünya çapında kıtlığı, açlığı ve siyasi istikrarsızlığı kötüleştirmekle tehdit eden bir gıda krizine katkıda bulunmakla suçladı.

Snake Island, Ukrayna sınır muhafızları, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden sonra bir Rus savaş gemisinin teslim olma ültimatomunu kaba bir şekilde reddetmesiyle uluslararası üne kavuştu .

Ukrayna ordusunun başkanı Rus kuvvetlerinin geri çekilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zaluzhny Telegram'a yaptığı açıklamada, "Topraklarımızın stratejik olarak önemli bir bölümünü kurtarmak için azami önlemler alan Odessa bölgesi savunucularına teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin ofisinin başkanı Andriy Yermak, Twitter'dan çekildiğini doğruladı.

“KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus askeri yok. Silahlı Kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı” diye yazdı Yermak.

Rusya, "top artık Ukrayna'nın sahasında" diyerek Batı yanlısı ülkeyi Karadeniz kıyılarındaki mayınları temizlemediği için suçladı.

Yerel bir yetkili, Perşembe günü ilk kargo gemisinin Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Berdyansk limanından ayrıldığını söyledi. Moskova, limanın mayından arındırıldığını ve tahıl sevkiyatlarına yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler, hem Ukrayna gıda ihracatını hem de Rusya gıda ve gübre ihracatını yeniden başlatmak ve yüz milyonlarca insan için “açlık ve yoksulluk” riskini ortadan kaldırmak için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, tahıl, yemeklik yağlar, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesiyle küresel bir gıda krizine yol açtı. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini karşılarken, Rusya aynı zamanda önemli bir gübre ihracatçısı ve Ukrayna önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı.

Rusya'nın işgalinden bu yana, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatları durdu ve 20 milyon tondan fazla tahıl silolarda mahsur kaldı. Moskova, savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan Batı yaptırımlarının caydırıcı etkisinin gübre ve tahıl ihracatını sekteye uğrattığını söylüyor.