Rusya Ukrayna'nın Donbas'ında İlerledikçe Tahliyeler

Umutsuz sivillerin Sloviansk'tan tahliyesi Çarşamba günü, Rus birliklerinin Donbas bölgesini kontrol etme kampanyalarında doğu Ukrayna kentine doğru ilerlemesi üzerine baskı yaptı. Rus kuvvetleri işgalin 133. gününde batıya doğru ilerlerken Sloviansk ağır bombardımandan etkilendi.

"Yirmi yıllık çalışma; her şey kayboldu. Daha fazla gelir yok, daha fazla zenginlik yok,"diyen 66 yaşındaki Yevgen Oleksandrovych, Salı günü grevlerde yıkılan otomobil parçaları dükkanının bulunduğu yeri araştırırken AFP'YE verdiği demeçte.

AFP gazetecileri roketlerin Sloviansk'ın pazarına ve çevresindeki sokaklara çarptığını ve itfaiyecilerin yangını söndürmek için çabaladığını gördü.

Pazarın yaklaşık üçte biri tahrip olmuş gibi görünüyordu ve yerel halk kömürleşmiş kalıntılar arasında kalanları inceliyordu.

Pazarın geri kalan kısmı, meyve ve sebze satın alan bir müşteri damlasıyla çalışıyordu. "Onu satacağım ve bu kadar, ve evde kalacağız. Bodrumlarımız var, orada saklanacağız" dedi 72 yaşındaki manav Galyna Vasyliivna. "Ne yapabiliriz? Gidecek bir yerimiz yok, kimsenin bize ihtiyacı yok." Belediye Başkanı Vadym Lyakh, 110.000 nüfustan yaklaşık 23.000 kişinin hala Sloviansk'ta olduğunu, ancak Rusya'nın şehri kuşatamadığını iddia ettiğini söyledi. "Düşmanlıkların başlamasından bu yana, toplumun 17 sakinleri öldü, 67 yaralandı" dedi.

"Tahliye devam ediyor. Her gün insanları dışarı çıkarıyoruz."Bu tahliyeleri birçok devamını oku, daha fazla west şehrine otobüs ile alınmıştır.

"Şehir iyi tahkim edilmiş durumda. Rusya şehre ilerlemeyi başaramıyor"dedi.

Tesisatçı Vitaliy, karısı ve altı aylık hamile olan kızlarının Çarşamba günü Sloviansk'tan tahliye edildiğini söyledi.

AFP'YE verdiği demeçte, "Karım için korkuyorum" dedi. "Burada, dün olanlardan sonra şehir merkezine çarptılar.

"Karımı gönderdim (uzağa) ve başka seçeneğim yok: yarın orduya katılacağım."

Doğu Donbas, esas olarak Rus kuvvetlerinin neredeyse tamamen ele geçirdiği Lugansk bölgesi ve güneybatısındaki Donetsk bölgesinden oluşuyor - Moskova'nın saldırısının odağı ve Sloviansk'ın yeri.

Lysychansk'ın Ukrayna ordusunun komşu Severodonetsk kentinden de çekilmesinden bir hafta sonra Pazar günü Lugansk'a düşmesi Rus birliklerini serbest bıraktı. Donetsk valisi Pavlo Kyrylenko, Rus kuvvetlerinin Salı günü bölgede beş sivilin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını söyledi.