Rusya Ukrayna'dan Talepte Bulundu, Eski Sovyet Ülkeleri NATO'dan Men Edildi

Rusya Cuma günü, Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinin NATO'ya katılmasının yasaklanmasını ve Avrupa'daki asker ve silahlara kısıtlamalar getirilmesini talep eden taslak güvenlik anlaşmaları yayınladı.

ABD ve müttefiklerine bu hafta başlarında sunulan belgelerde ayrıca ABD ve Rus savaş gemilerinin ve uçaklarının birbirlerinin topraklarına saldırabilecekleri bölgelere gönderilmesinin yasaklanması ve ittifak konuşlandırmasının geri alınması talep ediliyor.

Sert talepler, Rusya'nın NATO'nun genişlemesinde söz sahibi olmadığını vurgulayan ABD ve müttefikleri tarafından reddedilecek gibi görünüyor.

Ukrayna dışişleri bakanlığı, Kiev'in kendi dış politikasını yürütmek için "münhasır egemenlik hakkına" sahip olduğunu ve Ukrayna üyeliği sorunu da dahil olmak üzere aralarındaki ilişkiyi yalnızca kendisinin ve NATO'nun belirleyebileceğini söyledi.

Moskova'yı, Ukrayna hükümet birlikleri ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında yedi yıllık bir çatışmada yaklaşık 15.000 kişinin öldürüldüğü doğu Ukrayna'da bir barış sürecine yeniden katılmaya çağırdı.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova ile yapılacak herhangi bir güvenlik görüşmesinin ittifakın endişelerini dikkate alması ve Ukrayna ile diğer ortakları dahil etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Taslak paktların yayınlanması, Ukrayna ve Batı'nın işgal korkularını çeken Ukrayna yakınlarında bir Rus askeri yığınağı üzerinde yükselen gerilimlerin ortasında geldi.

Moskova, komşusuna saldırma planlarını reddetti, ancak Batı'dan NATO'nun Ukrayna'ya ve diğer Rus komşularına genişlemesini ve ittifakın silahlarını orada konuşlandırmasını engelleyen bir dizi yasal garanti vermesini istedi, NATO'nun reddettiği bir talep.

Üst düzey bir yetkili Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya tarafından öne sürülen güvenlik önerilerini tartışmaya istekli olduğunu ancak bazı bölümlerine katılmadığını ve Ukrayna'ya yönelik herhangi bir "saldırganlık" üzerinde "büyük sonuçlar" doğuracağını söyledi.

"Onları tartışmaya hazırız. Bununla birlikte, bu belgede Rusların kabul edilemez olduğunu bildiği bazı şeyler var" dedi. "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık olursa, bunun çok büyük sonuçları olacak ve yüksek bir bedeli olacak."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın ABD ve NATO müttefikleriyle ilişkilerinin "tehlikeli bir noktaya" yaklaştığını söyledi ve Rusya yakınlarındaki ittifak konuşlandırmaları ve tatbikatlarının güvenliğine "kabul edilemez" tehditler oluşturduğunu kaydetti.

Rusya-ABD güvenlik anlaşması ve Moskova ile NATO arasında bir güvenlik anlaşması olan taslak paktlar, silahları geri çekme ve Rusya ile ittifak üyeleri arasındaki sınırlara yakın tatbikatlardan kaçınma yükümlülükleri içeriyor.