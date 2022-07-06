Rusya, Ukrayna'da Gelişmiş ABD Roketatarlarının İmha Edildiğini İddia Ediyor

Rusya savunma bakanlığı, güçlerinin doğu Ukrayna'daki güç durumdaki Donbas bölgesinde ABD yapımı iki Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füze rampasını imha ettiğini iddia etti.

Bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'un güneyindeki bir köyde cephe hattı yakınında son derece gelişmiş HIMARS için roket depolayan iki mühimmat deposunu da imha ettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Malotaranovi köyü yakınlarında, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatarın iki fırlatıcısı ve bağlantılı iki mühimmat deposu, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler tarafından imha edildi" dedi.

Konashenkov ayrıca, Ukrayna tarafından işletilen bir S-300 hava savunma sistemi için bir radar istasyonunun ve Mykolaiv bölgesindeki Limany bölgesinde “yabancı paralı askerlerin” bulunduğu bir kampın da imha edildiğini söyledi.

Bakanlık, grevi gösterdiğini söylediği video görüntülerini yayınladı. El Cezire, bakanlığın iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna'nın genelkurmayı Çarşamba günü daha sonra Rusya'nın hesabını reddetti. Twitter'daki bir gönderide, iddiaların "sahte" olduğunu ve ABD tarafından sağlanan HIMARS'ı Rus kuvvetlerine "yıkıcı darbeler" vermek için kullandığını söyledi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi bir raporda, Ukrayna'nın Temmuz ayı başlarında ABD'den yalnızca dört HIMARS sistemi aldığını söyledi. Washington, füze sistemlerinden sekizini Temmuz ortasına kadar teslim etme sözü vermişti.

Batılı silah tedariki, Ukrayna'nın Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya gönderdiği on binlerce Rus askerini “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı geri itme çabaları için çok önemliydi.

Ukrayna'ya askeri yardım sağlayan 28 ülkeden yirmi beşi, Kiev'e çoklu roket fırlatma sistemleri (MLRS) gibi gelişmiş silahlar sağlayan ABD ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere NATO üyesidir .

Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım, konvansiyonel silahların yanı sıra daha gelişmiş teçhizat ve silahları da içeriyor.

Ancak, büyüyen cephaneliğine rağmen , sadece 200.000 aktif askeri personeli olan Ukrayna, Rus kuvvetleri tarafından önemli ölçüde geride kalıyor.

Ukrayna, Rusya'nın askeri ve kritik altyapıyı vurmak için yanlış Sovyet döneminden kalma füzeler kullandığını ve baskınlarda çok sayıda sivili öldürdüğünü söyledi, Moskova suçlamayı reddetti.