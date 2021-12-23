Rusya, Ukrayna ve Eski Sovyet Ülkelerinin NATO Üyeliğinden Men Edilmesini Talep Ediyor

Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya ve diğer eski Sovyet ülkelerine üyeliğini reddetmesini ve Orta ve Doğu Avrupa'da asker ve silah konuşlandırmasını geri çekmesini talep eden taslak güvenlik anlaşmaları yayınladı.

Cuma günü yayınlanan belgelerde ayrıca ABD ve Rus savaş gemilerinin ve uçaklarının birbirlerinin topraklarına saldırabilecekleri bölgelere gönderilmesinin yasaklanmasının yanı sıra Rusya sınırlarına yakın NATO askeri tatbikatlarının durdurulması çağrısında bulunuyor.

Öneriler bu haftanın başlarında ABD ve müttefiklerine sunuldu ve Rusya'nın Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine yönelik etkili bir vetosu gibi Batı'nın zaten dışladığı unsurları içeriyor.

NATO genel sekreteri Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova ile yapılacak herhangi bir güvenlik görüşmesinin ittifakın endişelerini dikkate alması ve Ukrayna ile diğer ortakları dahil etmesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray da benzer şekilde, önerileri ABD müttefikleri ve ortaklarıyla tartıştığını söyledi, ancak tüm ülkelerin dış müdahale olmaksızın geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Taslak paktların yayınlanması, Ukrayna ve Batı'nın işgal korkularını çeken Ukrayna yakınlarında bir Rus askeri yığınağı üzerinde yükselen gerilimlerin ortasında geldi. Moskova, komşusuna saldırma planlarını reddediyor.

Taslak belgeleri yayınladıktan sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın ABD ve NATO ile ilişkilerinin "tehlikeli bir noktaya" yaklaştığını söyledi, ittifak konuşlandırmaları ve Rusya sınırları yakınındaki tatbikatların güvenliğine "kabul edilemez" tehditler oluşturduğunu söyledi.

Moskova, gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Cenevre'deki önerilerle ilgili görüşmeleri bir an önce başlatmasını istiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Rus belgelerini aldığını söyledi ve Moskova ile herhangi bir diyaloğun “NATO'nun Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini ele alması, Avrupa güvenliğinin temel ilkelerine ve belgelerine dayanması ve istişare içinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti. NATO'nun Ukrayna gibi Avrupalı ​​ortaklarıyla”.

30 NATO ülkesinin, "Rusya'nın gerilimi azaltmak için somut adımlar atması halinde, güven artırıcı önlemleri güçlendirmek için çalışmaya hazır olduğumuzu açıkça belirttiğini" de sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rus yetkililerle yapacağı görüşmelerde Moskova'nın NATO konusundaki endişelerini tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak Washington'un Avrupalı ​​müttefikleri etkileyen politikayı şekillendirmede “sizin olmadan hiçbir şey olmaz ilkesine” bağlı olduğunu vurguladı.

Sullivan, "Rusya ile daha geniş bir diplomasi sorununa, müzakere masasında anlamlı bir ilerlemenin, elbette, tırmanma yerine gerilimi azaltma bağlamında gerçekleşmesi gerektiği bakış açısıyla yaklaşıyoruz." Dedi. Dış İlişkiler Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik.

Bir tırmanış döngüsü görmeye devam edersek, anlaşmaların tamamlandığını görmenin çok zor olduğunu ekledi.