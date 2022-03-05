Rusya-Ukrayna: Sivilleri Tahliye Etmek İçin Ateşkes Teklifi Başarısız Oldu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinden insani koridorların çıkmasına izin vermek için ateşkes ilan etti.

Ancak Mariupol'da yerel yetkililer, Rus güçlerini ateşkes ihlalleriyle suçlayarak tahliyenin askıya alındığını söylüyor. Rusya savunma bakanlığı Ukraynalı "milliyetçileri" sivillerin ayrılmasını engellemekle suçluyor.

Birden fazla haber kuruluşu, kasıtlı olarak "sahte" haber yaydığı tespit edilenlere hapis anlamına gelebilecek yeni bir yasayı gerekçe göstererek Rusya'daki çalışmalarını durduracaklarını söylüyor.

Rusya, Rus medyasına getirilen kısıtlamaları gerekçe göstererek Facebook'un önünü kapattığını ve Twitter'a erişimi kısıtladığını söylüyor.

söylüyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1,2 milyondan fazla insan Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı.

Rusya'da sıkıyönetim için neden yok: Putin

Rus lider, bu noktada Rusya'da sıkıyönetim dayatmayı gerektirecek hiçbir şey olmadığını söylüyor.

Putin'in yorumu, sıkıyönetimin getirilmesinin yakın olabileceği yönünde günlerdir süren spekülasyonların ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı dedi ki "sıkıyönetim bir ülkede uygulanır ... belirli düşmanlık alanları da dahil olmak üzere dış saldırganlık durumunda. Ama böyle bir durumumuz yok ve umarım olmaz".

BM: Ukrayna'da 350'den fazla sivilin öldüğü doğrulandı

Birleşmiş Milletler gözlem misyonundan yapılan açıklamada, Ukrayna'da en az 351 sivilin öldürüldüğü doğrulandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nden (OHCHR) gözlemciler, sivil kayıpların çoğunun ağır top ve çok fırlatmalı roket sistemlerinden ve füze ve hava saldırılarından kaynaklanan bombardımanlar da dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Örgüt, "OHCHR, özellikle Hükümet kontrolündeki topraklarda ve özellikle son günlerde, yoğun düşmanlıkların devam ettiği bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala doğrulanmayı beklemesi nedeniyle gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor." dedi.

Almanya LNG terminali inşa edecek

Almanya, Rus doğal gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için Kuzey Denizi kıyısında sıvılaştırılmış bir doğal gaz terminali inşa edeceğini açıkladı.

Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, Moskova'nın saldırganlığı ışığında "Rus gazına olan bağımlılığımızı mümkün olan en kısa sürede azaltmak gerektiğini" söyledi.

İtalya halk televizyonu RAI, haberleri askıya aldığını açıkladı

İtalya'nın devlet televizyon kanalı RAI, Moskova'nın ordu hakkında "yanlış bilgi" yayınlayan medya kuruluşlarına hapis cezası verilmesine izin verdiği bir tasarıyı kabul etmesi üzerine Rusya'dan operasyonlarını derhal askıya alındığını duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, "Yetkililer tarafından yanlış kabul edilen bilgilerin yayınlanması için ağır cezalar veren yasanın onaylanmasının ardından, RAI bugünden itibaren Rusya Federasyonu'ndaki kendi muhabirlerinin ve muhabirlerinin gazetecilik hizmetlerini harcıyor." ifadesi yer aldı.