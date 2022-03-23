Rusya-Ukrayna Savaşı Zimbabve'nin Zor Durumdaki Ekonomisine Zarar Veriyor

32 yaşındaki Phillip Kambamura, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Zimbabve'nin üçüncü büyük şehri olan Mutare'de Mart ayı başında taksisine litre başına 1,67 dolara yakıt ikmali yaptığına inanamadı.

Kambamura, zimbabve ile Mozambik arasındaki sınıra yakın olan 40 kilometrelik Mutare yarıçapında taksisini kullanıyor.

Zimbabve Enerji Düzenleme Kurumu (ZERA) tarafından Doğu Avrupa'daki savaşın başlıca nedeni olarak gösterilen regülatör ile akaryakıt fiyatları bir haftada ikinci kez yükseldi.

Mutare'nin yüksek yoğunluklu banliyölerinden Dangamvura'da kalan iki çocuk babası Kambamura, hükümetin fiyat artışlarını şimdilik duraklatmakla birlikte, bunların hala "sadece fahiş" olduğunu söylüyor. Bu fiyatlarla "taksi işi kârsız hale geliyor", diye ekledi.

Ama savaş yakıtın ötesindeki malları etkiliyor. Rusya ve Ukrayna'nın dünya buğdayının yaklaşık dörtte birini ihraç ettiği bu fiyatlar da işgalin başlangıcından bu yana küresel olarak hızla artıyor.

Bu ürünlerin tedariki hem savaş hem de Batı tarafından Rusya ve bazı müttefiklerine uygulanan yaptırımlar nedeniyle bozulduğu için, dalgalanma etkileri Zimbabve gibi gelişmekte olan ülkeleri sert bir şekilde vuruyor.

Zimbabve için, ticaret için Rusya, Çin, Belarus ve Singapur da dahil olmak üzere Doğu ülkelerine büyük ölçüde güvendiği ve buğdayının en az yarısını Rusya'dan aldığı için daha kötüdür. Ancak buğday fiyatlarının Mart ayı başında 119.000 Zimbabve dolarından (595 $) metrik ton başına 136.544 Zimbabve dolarına (682 $) kadar yaklaşık yüzde 15 oranında arttıktan sonra, sakinler ekmek için daha fazla ödeme yapmak zorunda.

Artan akaryakıt ve ekmek fiyatları, ülke çapında temel mallara yönelik fiyat artışları dalgasını tetikleyerek, durgun maaşlar, ekonomik kötü yönetim ve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümetinin yolsuzluğu nedeniyle kontrolsüz enflasyon nedeniyle zaten yaygın yoksullukla boğuşan birçok Zimbabveli için durumu kötüleştirdi.

Dünya Bankası'nın sosyal ve ekonomik güncellemesine göre, Zimbabve'de son on yılda 7,9 milyon kişi aşırı yoksulluğa düştü ve her bir kişi için ayda 29,80 dolarlık gıda yoksulluğu sınırı altında yaşıyor.

Nüfusun üçte biri olan beş milyondan fazla Zimbabveli, Ocak ve Mart 2022 arasında kırsal ve kentsel alanlarda yemek için yeterli yiyeceğe sahip değildi.

Zimbabve Ulusal Ticaret Odası Başkanı Tinashe Manzungu El Cezire'ye verdiği demeçte, "Daha yüksek petrol fiyatlarıyla Zimbabve'nin yakıt ithal etmek için daha fazla ABD dolarına ihtiyacı olacak." dedi.

Son ticaret verilerine göre Zimbabve'nin en büyük ithalatı, Aralık 2021'deki tüm ithalatın yüzde 21,5'ini oluşturan akaryakıt ve petrol. Manzungu, "Yüksek akaryakıt fiyatlarının domino etkisi var ve bu da enflasyona yol açabilir." dedi.