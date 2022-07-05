Rusya-Ukrayna Savaşı: Şimdiye Kadar Olanların Özeti

Doğu Ukrayna'da ağır çatışmalar devam ederken, Rusya yavaş yavaş kilit noktalarda ilerlemeye devam ediyor.

İşte son gelişmeler:

Rus güçleri doğudaki Lysychansk kentinin kontrolünü ele geçirdi.

kentinin kontrolünü ele geçirdi. Rus birlikleri şimdi tüm Luhansk bölgesini kontrol ediyor

Güneydeki Ukrayna mevzileri ağır bombardımana tutuldu

Rus askerleri Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildi

Rusya ileri itiyor

Hafta sonu boyunca Rusya, Lysychansk şehrini ele geçirdi ve şimdi tüm Luhansk bölgesini kontrol ediyor.

Ukrayna kuvvetleri Pazar günü Lysychansk'tan çekildiklerini doğruladı.

Rusya'nın son ilerlemesi, yakınlardaki Severodonetsk kasabasının yakın zamanda ele geçirilmesini takip ediyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü tarafından aşağıda haritalanan bölge, 3 Temmuz'dan itibaren doğruydu.

Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna kuvvetlerinin "modern silah arzındaki artış sayesinde" Lysychansk'ı geri almak için geri döneceğine söz verdi.

Rus yetkililer, güçlerinin, Rus destekli ayrılıkçıların işgalden önce önemli toprakları elinde bulundurduğu Ukrayna'nın doğu bölgeleri olan Donetsk ve Luhansk'a atıfta bulunan Donbas'ın "tam kurtuluşu" için savaştığını söyledi.

Lysychansk ve Luhansk bölgesinin ele geçirilmesinin ardından, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na (MoD) göre "Rusya'nın odak noktası şimdi neredeyse kesinlikle Donetsk [bölgesini] ele geçirmek olacak".

Daha batıda, Ukrayna kuvvetleri, Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre, Rusya'nın Slovyansk'a yönelik saldırılarını İzyum yönünden engellemeye devam ediyor.

Rus kuvvetleri büyük kayıplar verdi

Rus kuvvetleri işgal başladığından beri ağır kayıplar verdi.

Savunma Bakanlığı, Rusya'nın orta ve alt rütbeli subayları arasında büyük kayıplar vermiş olabileceğini söylüyor. Bu kayıpların, alt kademeler arasında moral kaybına ve kötü disipline katkıda bulunmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Önemli miktarda Rus silahı da imha edildi.

Sonuç olarak, Rusya, doğuda savaşmak için bazı analistlerin 'Frankenstein kuvvetleri' olarak adlandırdığı güçleri oluşturarak, aşırı derecede tükenmiş bazı birimleri birleştirmeye çalıştı.

ISW'ye göre, daha kuzeyde, Rus birimleri Kharkiv'in kuzeyindeki mevzileri kontrol etmek için yarışıyor ve Donbas'la kara iletişim hatlarını korumaya çalışıyor.

Ukraynalı askeri yetkililer, bu iletişim hatlarını hedef almak için bölgede ABD tarafından sağlanan Himars roket topçu sistemlerini kullanmayı planladıklarını belirttiler.

Rusya güneyin tam kontrolünü hedefliyor

Rus kuvvetleri, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım ile Donetsk ve Luhansk'ta Rus destekli ayrılıkçıların elindeki bölgeler arasında bir kara koridoru oluşturmak olan ana hedefleri, başlangıçta güneyde hızlı kazanımlar elde etti.

Ancak batıda Mykolaiv yakınlarında ve Mariupol'da Ukrayna güçlerinin güçlü direnişi, Rus ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı.

Rusya, 20 Mayıs'ta sona eren iki aydan fazla süren bir kuşatmanın ardından liman kenti Mariupol'un kontrolünü tamamen elinde tutuyor.