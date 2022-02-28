Rusya-Ukrayna savaşı: Putin'in Son Oyunu Nedir?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bir güne daha girerken, bir haftadan kısa bir sürede yüzlerce kişinin öldürüldüğü haberleriyle, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ne elde etmeye çalıştığına dair soru işaretleri artıyor.

Loughborough University London Diplomasi ve Uluslararası Yönetişim öğretim görevlisi Cristian Nitoiu'ya göre, Rusya'nın gerekçeleri hakkında yanlış anlaşılma olmamalıdır; El Cezire'ye verdiği demeçte Putin'in revizyonist siyaset ve büyük güç fantezilerinden başka bir şeyle ilgilenmediğini söyledi.

"Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona eki sonrasındaki uzun vadeli hedefleri, Sovyetler Birliği'nin büyük güç statüsünü geri kazanmak, Batı tarafından eşit görülmek ve Ukrayna, Moldova veya Kazakistan gibi küçük komşularındaki siyasi gelişmeleri etkileyebilmek olmuştur."

Bununla birlikte, Ukrayna batıdaki nüfuz yörüngesine kendini dahil ediyor ve böylece Putin'in çıkarlarına karşı geliyor.

Nitoiu, buna göre Kiev'e Rus dostu bir hükümet yerleştirmenin büyük olasılıkla Kremlin'in askeri müdahalesinin ana hedefi olduğunu söyledi.

Ama böyle bir senaryo nasıl işe yarar ve olabilir?

Sydney Üniversitesi hükümet ve uluslararası ilişkiler profesörü Graeme Gill El Cezire'ye verdiği demeçte, Kiev'in yakalanması halinde Rusların muhtemelen en azından geçici bir yönetim kuracağını söyledi.

Ancak Gill, bunun Ukrayna nüfusu arasında yaygın olarak kabul görme olasılığının düşük olması göz önüne alındığında, mevcut hükümetin, belki de bazı üyelerden sıyrılmış ancak Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy tarafından yönetilmeye devam etmesi durumunda, görevde tutulması ve Ruslarla müzakere edebilmesi halinde daha fazla başarı elde edeceğini de sözlerine ekledi.

Gill, "Donetsk ve Luhansk'a bir dereceye kadar özerklik sağlayacak bir tür federal düzenleme getirilmesine güçlü bir önem verilmesi muhtemel olmakla birlikte, kurumsal yapının yerinde kalması muhtemeldir." dedi.

Bununla birlikte, Rusya Kiev'de bir tür diyalog ve anlaşma kurabilse bile, encumbrances ile karşı karşıyadır.

"Bu tür müzakereler büyük olasılıkla baskı altında gerçekleşecek olarak görülecektir ve bu nedenle herhangi bir sonuç sadık kalmayabilir. Putin için kolay seçenekler yok ve Rus silahlarının gücüyle kurulan herhangi bir geçici hükümet için kesinlikle kolay olmayacaktır." dedi.

Bununla birlikte, Rus ve Ukraynalı heyetler arasında Ukrayna-Belarus sınırında mevcut müzakerelere rağmen, Moskova henüz ciddi bir ilerleme sağlayıp, ikincisini bile akla yatkın bir senaryo haline getiremedi.

Ukrayna'nın direnişi bu noktaya kadar tahmin edilenden daha güçlü görünüyor.

Ancak ABD Ordusu Savaş Koleji Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde ortak, kurumlar arası, hükümetler arası ve çok uluslu (JIIM) güvenlik çalışmaları araştırma profesörü John R. Deni El Cezire'ye verdiği demeçte, Rusya'nın hala tüm kartlarını masaya koymadığını söyledi.

"Bence kanıtlar, Hem kabiliyet hem de kapasite açısından Rusya'nın Ukrayna'daki aşırı eşleşmesinin devam ettiğini işaret ediyor. ABD'li yetkililer, mevcut Rus güçlerinin yüzde 50 ila 70'inin şimdiye kadar işlendiğini, yani hala taahhüt edecek çok sayıda yakın Rus askeri gücü kaldığını bildirdiler."