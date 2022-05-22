Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 88. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 88. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 22.05.2022 - 15:22 22.05.2022 - 15:30 Aslı Kılıç
İşte 22 Mayıs Pazar günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Mücadele
- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna güçlerini doğu ve güneyde hava saldırıları ve topçularla vurduğunu, komuta merkezlerini, birlikleri ve mühimmat depolarını hedef aldığını söyledi.
- Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki son güçlü nokta olan Severodonetsk'i ele geçirme çabalarını yoğunlaştırıyor.
- Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Severodonetsk'teki tek işleyen hastanenin 10 gün boyunca sadece üç doktor ve malzemeye sahip olduğunu söyledi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk'teki Sloviansk şehrine de saldırdığını, ancak Ukrayna güçlerinin her iki büyük merkezde de ilerlemesini engellediğini söyledi. Sloviansk, Rusya'nın tüm doğu Ukrayna'yı ele geçirme hedefi için kritik öneme sahip.
- Rusya, kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından yaklaşık 2.500 Ukraynalı savaşçıyı esir aldığını iddia ediyor ve kaderleriyle ilgili endişeler arttı.
- Moskova, Azovstal'ı savunan ana güçlerden biri olan Ukrayna Donanması'nın 36. Özel Deniz Tugayı'nın komutanı Serhiy Volynskyy'yi gözaltına alan Rus birliklerinin videosunu yayınladı.
- Rusya parlamentosunun önde gelen üyelerinden Leonid Slutsky, Moskova'nın Azovstal savaşçılarını, Ukrayna'da cezai suçlamalarla karşı karşıya olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olan zengin bir Ukraynalı olan Viktor Medvedchuk ile takas etme olasılığını incelediğini söyledi.
- Ukrayna'nın Mariupol belediye başkanı, harap olmuş şehirdeki sığ çukurlardaki toplu mezarlardan ve kanalizasyon sistemlerinin bozulmasından kaynaklanan bir sağlık ve sanitasyon "felaketi" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.
- Rus ordusu, Ukrayna'nın Kiev'in batısındaki Zhytomyr bölgesinde, denizden fırlatılan Kalibr seyir füzelerini kullanarak Batı silahlarının büyük bir sevkiyatını imha ettiğini söyledi.
- Ordu, Rus füzelerinin Karadeniz kıyısındaki Odesa yakınlarındaki yakıt depolama tesislerini de vurduğunu ve iki Ukrayna Su-25 uçağını ve 14 insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.
Diplomasi
- Ukrayna, Rusya ile ateşkesi kabul etmeyi reddetti ve Kiev'in Moskova ile toprakları bırakmayı içeren herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi.
Zelenskiy, ülkesinin Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan birlikleriyle Rus savaş esirlerini takas etmeye hazır olduğunu söyledi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın işgali üzerine askeri desteği artırma çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolarlık yardım sağlamak için bir tasarıyı imzaladığını söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, habersiz bir ziyaretle Ukrayna'ya geldi ve Pazar günü ülkenin parlamentosuna hitap edecek.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Batı ülkelerine çoklu fırlatma roket sistemleri için baskı yaptığını, diğer ülkelerde "sadece durun" ancak Ukrayna'nın başarısının anahtarı olduğunu söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Telegraph'a verdiği röportajda, Ukrayna'nın komşusu Moldova'nın Rusya'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı korunmak için "NATO standartlarına uygun" olduğunu görmek istediğini söyledi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına itiraz eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptı ve oradaki "terörist" gruplarla ilgili endişelerini görüştü.
Zelenskiy, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile konuştuğunu ve Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasının ve Ukrayna limanlarının blokajının kaldırılmasının önemini vurguladığını söyledi.
Ekonomi
- Rus enerji devi Gazprom, komşu Finlandiya'ya gaz ihracatını durdurdu; bu, Batılı ülkelerle olan enerji ödemeleri anlaşmazlığının en son tırmanışıydı.
Rusya ulaştırma bakanı, Batı destekli yaptırımların ülkedeki lojistiği "pratik olarak kırdığını" söyledi.