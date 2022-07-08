Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 134. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 134. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 08.07.2022 - 01:43 08.07.2022 - 01:45 Aslı Kılıç
İşte 7 Temmuz Perşembe günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna ordusu, şimdiye kadar Donetsk bölgesinin kuzeyindeki herhangi bir önemli Rus ilerlemesini engellediğini, ancak Sloviansk şehri ve yakın yerleşim bölgelerine yapılan ağır bombardımanla baskının yoğunlaştığını söyledi.
- İngiltere Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü Donetsk bölgesinde cephe hattı boyunca ağır bombardıman meydana geldiğini , ancak Rus kuvvetlerinin çok az ilerleme kaydettiğini söyledi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna birliklerinin ülkenin Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgelerinde, özellikle de Kherson ve Zaporijya'nın güney bölgelerinde ilerlediğini söyledi.
- Güney liman kenti Mykolaiv'in belediye başkanı, şehirde "güvenli bölge" kalmadığını vurguladı ve sakinleri bölgeyi terk etmeye çağırdı.
Diplomasi
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Rusya-Ukrayna ihtilafının tetiklediği gerilimlerin gölgesinde kalması beklenen G20 dışişleri bakanları toplantısı için Endonezya'nın tatil adası Bali'ye uçtu .
- Avustralya dışişleri bakanı Penny Wong, G20 toplantısı öncesinde Çin'den "ahlaksız" olarak nitelendirdiği Ukrayna'daki savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi.
- İrlanda başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette, savaş suçu işleyenler için “saklanacak yer” olmayacağını söyledi.
- ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in eşiyle görüştü ve Washington'un Griner'ın bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak için çalıştığına dair güvence verdi.
Ekonomi
- Tarım bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracatının 2022/23 sezonunun ilk ayı olan Temmuz ayının ilk altı gününde yıllık %68,5 düşüşle 163.000 tona düştüğü belirtildi.
- Refinitiv gemi izleme verilerine göre, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığından şüphelenilen Rus bandıralı bir kargo gemisi Zhibek Zholy, Çarşamba günü geç saatlerde Türkiye'nin kuzeybatısındaki Karasu limanından ayrıldı.
- Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa'nın Ukrayna savaşı bağlamında Rus doğalgaz dağıtımlarında olası kesintilere hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.