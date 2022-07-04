Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 131. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 131. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 04.07.2022 - 12:19 04.07.2022 - 12:21 Aslı Kılıç
İşte 4 Temmuz Pazartesi günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna kuvvetlerinin Lysychansk'tan çekildiğini kabul etti ve Rusya'nın doğu Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesinin ardından kaybedilen toprakları geri alma sözü verdi .
- Yetkililer, doğu kentinin çok sayıda roketatar tarafından Rus bombardımanı tarafından vurulması sonrasında Slovenya'da en az altı kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.
- Rusya, Ukrayna'yı sınır kenti Belgorod'a füze fırlatmakla suçladı. Saldırılarda en az üç kişi öldü ve onlarca konut hasar gördü.
- Şehrin sürgündeki belediye başkanı, Ukrayna kuvvetlerinin işgal altındaki güneydeki Melitopol kentinde bir Rus askeri lojistik üssünü en az 30 saldırıyla vurduğunu söyledi. Bir Rus yetkilisi, baskınların şehri vurduğunu doğruladı.
Diplomasi
- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kiev'i ziyaret ettikten sonra Ukrayna'ya 14 zırhlı personel taşıyıcı ve 20 Bushmaster aracı daha gönderme sözü verdi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki, Pazar günü yaptığı açıklamada, eski Sovyet devletinin, Moskova ile uzun süredir devam eden bir “birlik devleti” taahhüdünün bir parçası olarak Ukrayna'daki askeri harekâtında Rusya'nın tamamen arkasında durduğunu söyledi.
- Ukrayna'dan heyetler, bağışçı ülkeler ve sivil toplum grupları, tartışmaların savaşın yıktığı ülkenin nasıl yeniden inşa edileceğine odaklanacağı Ukrayna Kurtarma Konferansı (URC2022) için İsviçre'nin Lugano kentinde toplanıyor.
- İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Kanada örneğini takip etmek ve ülkedeki Rusların mal varlıklarına el koymak ve bunları Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının kurbanlarına yeniden dağıtmak istediğini söyledi.
Ekonomi
- Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi, Türk gümrük makamlarının Ukrayna'nın çalındığını söylediği tahıl taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu söyledi.
- Reuters'in bildirdiğine göre, Avrupa Yatırım Bankası, Ukrayna'nın 100 milyar avroya (104,3 milyar dolar) kadar yatırımla yeniden inşasına yardımcı olmak için daha önce COVID-19 salgını sırasında kullanılan bir finansman yapısı öneriyor.
- Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını bu ay planlanan bakım kesintisinin ötesinde askıya almaya devam edebileceğini söyledi.