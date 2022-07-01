Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 128. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 128. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 01.07.2022 - 13:01 01.07.2022 - 13:04 Aslı Kılıç
İşte 1 Temmuz Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukraynalı yetkililer, Cuma günü erken saatlerde Karadeniz'deki Odesa limanı yakınlarındaki çok katlı bir apartmana Rus füzesinin çarptığını ve en az 14 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna, başka bir füzenin bölgedeki bir eğlence merkezindeki iki binaya çarptığını ve en az üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını söyledi.
- Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu. Rusya, hareketin Moskova'nın Ukrayna limanlarından gıda ihracatını yeniden başlatmaya verdiği desteği göstermeyi amaçlayan bir "iyi niyet jesti" olduğunu söyledi, ancak Ukraynalı yetkililer ülke güçlerinin geri çekilmeye zorladığını söyledi.
- Moskova, Ukrayna'nın doğu Luhansk eyaletinde kalan son kalesi olan Lysychansk'ın kontrolünü ele geçirmek için baskısını sürdürdü ve Rusya'nın ayrılıkçı vekilleri şehre girdiklerini iddia etti. Luhansk valisi, Rus kuvvetlerinin şehrin yaklaşık 17 km (10,5 mil) güneybatısındaki Lysychansk petrol rafinerisinin bir bölümünü ele geçirdiğini söyledi.
- Ukraynalı bir tuğgeneral, Rusya'nın Haziran ayının ikinci yarısında 68 sivil bölgeyi vurduğunu tahmin etti.
Diplomasi
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO ittifakına katılma planlarının Rusya'ya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejilerinin yanlış ve kendi kendini yenilgiye uğrattığına dair açık bir sinyal verdiğini söyledi.
- Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Putin ile Moskova'da görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, Endonezya'nın Rusya ile işbirliğini sürdüreceğini söyledi.
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Batı arasına yeni bir “demir perde” inmekte olduğunu söyledi .
- Rusya, İngiliz büyükelçisini, "özellikle Rusya'nın nükleer silah kullanma tehditleri" konusundaki "saldırgan" ve "yanlış" İngiliz açıklamalarına karşı güçlü bir protesto çağrısında bulundu.
Ekonomi
- Başkan Joe Biden, ABD'nin yakında Ukrayna için 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ve göreve başladığından bu yana toplamı yaklaşık 7 milyar dolara çıkaracağını söyledi.
- Maliye bakanlığı, Ukrayna'nın Dünya Bankası'ndan 446,8 milyon euro (467,8 milyon dolar) kredi aldığını ve bunun 424,6 milyon euro'su (444,6 milyon dolar) İngiltere tarafından garanti edildiğini söyledi.
- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Romanya'ya elektrik iletiminin başlatılmasının Avrupa'nın Rus hidrokarbonlarına bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın Rusya tarafından bloke edilen Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatına yardımcı olacak gemiler sağlamaya istekli olduğunu söyledi.