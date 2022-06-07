Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 104. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 104. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 07.06.2022 - 16:40 07.06.2022 - 16:42 Aslı Kılıç
İşte 7 Haziran Salı günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, daha fazla silahın daha hızlı ulaşması için çağrıda bulunarak, Rus kuvvetlerinin Donbas'taki ön safları geçmesi durumunda Ukrayna için çok zor hale gelebileceğini söyledi.
- Zelenskyy, ülkesinin güçlerinin sokak çatışmalarının şiddetlendiği Rusya'nın elinde olmayan ana Donbas şehri Severodonetsk'teki mevzilerinden vazgeçmediğini söyledi . Bununla birlikte, Rus kuvvetlerinin savaşta sayısal bir üstünlüğe sahip olduğunu kabul etti.
- Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Rus kuvvetlerinin Pazartesi gününden itibaren Severodonetsk'in çoğunu muhtemelen kontrol ettiğini söyledi.
- Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Pazartesi sabahı Rus güçlerinin Zolote kasabasını bombalayarak 13 evi yıktığını söyledi.
- Ukrayna savunma bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin Severodonetsk'in yaklaşık 85km (53 mil) batısındaki Sloviansk'a doğru ilerlediğini söyledi.
- İngiltere savunma bakanlığı, İzyum kenti yakınlarındaki ağır bombardıman raporlarının, Mayıs ayı boyunca güney Popasna ekseninde kaydettiği ilerlemenin geçen hafta durması nedeniyle Rusya'nın kuzey ekseninde yeni bir çaba göstermeye hazırlandığını ileri sürdü.
Diplomasi
- Devlet haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın ABD büyükelçisi Washington'u ABD'deki Rus gazetecileri taciz etmekle suçladı.
- ABD, Rusya'yı, Rusya dışişleri bakanlığı tarafından çağrılan ve ABD yaptırımları nedeniyle misilleme yapmakla tehdit edilen Moskova'daki Amerikalı muhabirleri "gözdağı vermeye" çalışmakla suçladı.
- Zelenskyy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler gönderdiği için teşekkür etti.
- Dışişleri Bakanlığı, Rus füzelerinin bir aydan fazla bir süredir ilk kez Ukrayna başkentini vurmasının ardından, Kiev'deki ABD büyükelçiliğinin duruşunda değişiklik olmadığını söyledi. ABD büyükelçiliği geçen ay faaliyetlerine yeniden başlamıştı.
- ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Washington ve Moskova'nın "birbirleriyle konuşma yeteneğini korumaları gerektiğini" söyledi ve Rusya'yı ABD büyükelçiliğini kapatmamaya çağırdı .
- Yetkililer , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bulgaristan, Makedonya ve Karadağ'ın uçağının hava sahalarından geçmesini engellemesinin ardından Pazartesi günü Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.
Savaşın insani maliyeti
- 24 Şubat'taki Rus işgalinden bu yana 14 milyondan fazla Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.
- Ukrayna, işgal ve çatışmalar sonucunda 263 çocuğun öldüğünü, 467'den fazla çocuğun da yaralandığını söyledi.
- BM Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, milyonlarca Ukraynalının “benzeri görülmemiş” yerinden edilmesinin “insan kaçakçılığı krizine dönüştüğünü” söyledi.
- Rusya'ya, Ukrayna'daki askeri güçleri ve silahlı vekilleri tarafından yürütüldüğü iddia edilen cinsel şiddeti durdurması istendi, Moskova'nın BM Güvenlik Konseyi toplantısında "yalan" olarak kınadığı iddiaları.
- Ukraynalı First Lady, savaşın sonucunda Ukraynalıların yaklaşık yüzde 60'ının psikolojik yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, Kiev'in ulusal bir destek sistemi kurmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.