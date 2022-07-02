Rusya, Ukrayna Ordusu Sitelerini Vurduğunu Söyledi

Savunma bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Donbas ve Mykolaiv bölgesindeki beş Ukrayna ordusu komuta merkezini yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiğini ve ayrıca Zaporizhzhia bölgesindeki üç depolama alanını vurduğunu söyledi.

Rus devlet medyası, iki İngiliz erkeğin ayrılıkçıların elindeki Ukrayna'da Moskova güçleri tarafından yakalandığını ve paralı asker olmakla suçlandığını bildirdi.

Ukraynalı belediye başkanı Mykolaiv, güçlü patlamalar şehri sallarken sakinleri sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.

Moskova, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un gazetecilere Rus Silahlı Kuvvetlerinin "sivil hedeflerle çalışmadığını" söylemesiyle Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını yalanladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna için en son silah paketlerinin bir parçası olarak Ukrayna'ya iki NASAMS karadan havaya füze sistemi, dört ek karşı topçu radarı ve 150.000 adede kadar 155 mm topçu mühimmatı gönderiyor.

Rusya, Donbas ve Mykolaiv bölgesindeki Ukrayna askeri tesislerini vurduğunu söyledi

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin Donbas ve Mykolaiv bölgesindeki beş Ukrayna ordusu komuta merkezini yüksek hassasiyetli silahlarla imha ettiği ve ayrıca Zaporizhzhia bölgesindeki üç depolama alanını vurduğu belirtildi.

Rus haber ajansları tarafından aktarılan bakanlık, Rus hava kuvvetlerinin kuzeydoğu Ukrayna'daki Kharkiv'deki bir traktör fabrikasında bir Ukrayna silah ve teçhizat üssünü vurduğunu da söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın Yılan Adası'na fosfor bombası attığını söyledi

Ukrayna ordusu, Moskova'nın Karadeniz'deki kayalıklardan güçlerini çekmesinden sadece bir gün sonra, Rusya'yı Yılan Adası'na fosforlu mühimmat kullanarak saldırılar düzenlemekle suçladı.

Ukrayna ordusunun başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi Cuma günü Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus kontrolündeki Kırım Yarımadası'ndan adaya fosfor bombası atan iki çeşit Rus Su-30 savaş uçağının uçtuğunu söyledi.

ABD, Ukrayna'ya gelişmiş karadan havaya füze sistemleri gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya Rus işgaline karşı mücadelesinde yardımcı olmak için Ukrayna'ya iki NASAMS karadan havaya füze sistemi, dört karşı topçu radarı ve yaklaşık 150.000 mermi 155 mm topçu mühimmat göndereceğini söyledi .

Pentagon Cuma günü yaptığı açıklamada, ek malzemenin ABD Başkanı Joe Biden tarafından NATO liderleri toplantısında açıklanan ve toplam tutarının yaklaşık 820 milyon dolar olması beklenen Ukrayna'ya yönelik en son ABD yardım paketinin bir parçası olarak geleceğini söyledi .

Perşembe günü açıklanan paketin ayrıca Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için daha fazla mühimmat içereceği bildiriliyor.