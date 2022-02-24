Rusya-Ukrayna Krizi Hızlanırken, Biden Yaptırım İkilemiyle Karşı Karşıya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi bağımsız olarak tanıma ve bölgelere asker gönderme kararı, büyük bir tırmanış ve uluslararası hukukun ihlali olarak geniş çapta tepki çekti.

Ancak Başkan Joe Biden'ın Rus bankalarına ve "elitlere" yaptırım uygulamaya başladığı ABD'de, hükümetin Rusya'nın bu hamlesine nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda net bir fikir birliği yok.

Şahin milletvekilleri ABD'nin en ciddi yaptırımlarının şimdi serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunurken, diğerleri Washington'un Moskova'nın potansiyel daha fazla saldırganlığını caydırmak için en ağır cezalara sahip olması gerektiğini savunuyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde tarih doçenti olan Matthew Pauly, artımlı yaptırımların "mantıklı olabileceğini, çünkü böyle bir yaklaşımın kayan bir ceza ölçeği yaratacağını ve gelecekteki, daha geniş Rus hamleleri için bir vazgeçirici sunacağını" söyledi.

Ancak Pauly, kademeli cezaların kendi sorunlarıyla birlikte geldiğini söyledi.

Bu hafta başlarında El Cezire'ye gönderdiği bir e-postada "Artımlı yaptırımlar, Kiev'in desteğini kırma umuduyla Rusya'yı Ukrayna ve Batı'nın kararlılığını aşama aşama test etmeye de davet edebilir." dedi. "Şimdi 'devasa' kapsamlı yaptırımlar uygulanması, Ukrayna'ya karşı tam ölçekli bir Rus savaşına karşı caydırıcılığı ortadan kaldırabilir."

Şimdilik Biden kademeli yaptırımlardan yana görünüyor. Pazartesi günü, Putin'in kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) tanımasının ardından Washington iki bölgede ticareti hedef alan tedbirler aldı.

Ertesi gün Biden, putin'in yakın çevresinin bir parçası olarak tanımlanan iki Rus bankasına, ülkenin egemenlik borcuna ve çok sayıda kişiye yaptırım uygulanarak ilan edildi. Biden Salı günü yaptığı açıklamada, "Rusya bu işgalle daha da ileri giderse, yaptırımlarda olduğu gibi daha da ileri gitmeye hazırız." dedi.

Yine de, bazı Kongre üyeleri rusya'ya karşı daha sert cezalar verilmesi yönünde çağrıda bulunuyorlar.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Rusya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne ve kritik endüstrilere "yaptırımların cezalandırılması" çağrısında bulundu, önemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Biden'ın yaptırımlarını "ne yazık ki yetersiz" olarak nitelendirdi.

Senatör Çarşamba günü Twitter'dan yazdığı yazıda, "Putin'in işgali için sakatlayıcı yaptırımlar oluşturmak için Biden Yönetimi ve Senato Demokratları ile birlikte çalışmaya devam edeceğim." dedi. "Ancak, her fırsatta Biden Yönetimi düz ayaklı yakalanıyor gibi görünüyor."

Ancak Harvard Üniversitesi Davis Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Alexandra Vacroux, Salı günkü önlemlerin "uygun" olduğunu söyledi.

El Cezire'ye verdiği bir telefon röportajında Vacroux, "Yönetimin cebinde, örneğin Kiev'i ele geçirip geçmezse veya ülkenin üç tarafından bir işgal başlatırsa Rusya'yı daha fazla cezalandıracak bir şey bırakması gerekiyor." dedi.