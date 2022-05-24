Rusya-Ukrayna Güncellemeleri: İddia Edilen Savaş Suçları Soruşturuluyor

Ukrayna, Rusya'nın savaş suçu işlediği iddia edilen 13.000'den fazla kişinin soruşturulduğunu açıkladı.

ABD, 20 ülkenin Ukrayna için yeni silah paketleri sunduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Davos'taki konuşmasında, petrol ambargosu da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı "maksimum" yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Kiev'deki bir mahkeme, Moskova'nın işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'nın ilk savaş suçları davasında silahsız bir sivili öldürdüğü gerekçesiyle bir Rus askerini ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

İngiltere, Abramovich'in Chelsea'yi satmasını onaylamaya hazırlanıyor

İngiltere, Premier Lig futbolu Chelsea'nin Los Angeles Dodgers'ın yarı sahibi Todd Boehly liderliğindeki bir konsorsiyuma satışını onaylamaya hazırlanıyor, duruma aşina bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte, sahibi Roman Abramovich'in anlaşma konusunda güvence vermesinin ardından.

Rus Abramoviç, ülkesinin Ukrayna'yı işgalinin ardından Mart ayı başlarında kulübü satışa çıkardı.

İngiliz hükümeti, Moskova'nın özel bir operasyon olarak adlandırdığı işgalin ardından yaptırım uygulanan Abramoviç'in satıştan fayda sağlamayacağına dair güvence talep etti.

Alman ekonomi bakanı, AB'nin Rus petrolüne 'birkaç gün içinde' ambargo koymasını bekliyor

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yayıncı kuruluş kuruluşu ZDF'ye verdiği demeçte, AB'nin Rus petrol ithalatına yönelik ambargoyu "birkaç gün içinde" kabul edeceğini söyledi.

Ancak Habeck, bir ambargonun Kremlin'i otomatik olarak zayıflatmayacağı, çünkü artan fiyatların daha düşük hacimli petrol satarken daha fazla gelir elde etmesini sağladığı konusunda uyardı.

Bu nedenle, bir düşüncenin artık petrol için "herhangi bir fiyat" ödemek değil, üst sınırlar üzerinde anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bunun işe yaraması için, birçok ülkenin gemiye binmesi gerekecekti.

Kolombiya, Ukrayna ordusunu kara mayını temizleme konusunda eğitecek

Güney Amerika ülkesinin savunma bakanı, Kolombiyalı askerlerden oluşan bir ekibin, Ukraynalı meslektaşlarını mayın temizleme teknikleri konusunda eğitmek için Avrupa'ya seyahat edeceğini söyledi.

Rus askerleri ve Ukraynalı yetkililer, devam eden Rus işgalinin ortasında Ukrayna'nın çeşitli yerlerinden kara mayınlarını temizleyeceklerini söylediler.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano yaptığı açıklamada, NATO ortağı olan Kolombiya'dan uzmanların ABD tarafından eğitim vermeye davet edildiğini söyledi.

Molano, "Bu eğitim, Ukrayna'nın komşusu olan NATO üyesi bir ülkeye gidecek 11 askeri mühendis tarafından verilecek" dedi.

Zelenskiy, savaşın sonunda Putin'le görüşecekti

Zelenskiy, Putin'in gündemdeki tek bir konuyla görüşmeye istekli olduğu tek Rus yetkili olduğunu söyledi:

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir dinleyiciye video bağlantısıyla hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın işgal altındaki sivillere karşı eylemlerinin kanıtı olduğunu söylediği şey ışığında Rusya ile her türlü görüşmeyi düzenlemenin daha da zorlaştığını söyledi.

Ayrıca, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasının zorla geri alınması fikrinin yüz binlerce zayiata neden olacağını söyledi.