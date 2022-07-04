Rusya, Ukrayna Füze Ateşinin Vurduğu İniş Gemisini Tarıyor

Rusya, Ukrayna' nın 24 Mart'ta Berdyansk limanında düzenlediği füze saldırısının ardından mürettebatı tarafından savrulan büyük bir çıkarma gemisini kurtardığını açıkladı.Ukrayna'nın güneyinde Rusya tarafından atanan bir yetkili olan Vladimir Rogov'un telgrafında, Tochka-U balistik füzelerinin Rusya'nın elindeki limanı hedef aldığı belirtildi.

Yetkili, mürettebatın "gemideki mühimmatın başlattığı ateşle patlamasını önlemek için" gemiyi batırdığını söyledi. O sırada Ukrayna gemiye çarptığını söyledi. Ancak şimdi Rusya bunu doğruladı. Rus raporları geminin hasarının ayrıntılarını vermiyor, ancak Kırım'daki Kerç'e çekileceğini söylüyor. Karadeniz yarımadası 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmiştir. Ukrayna ordusunun 24 Mart'taki füze saldırısı hakkındaki raporu iniş gemisini Orsk olarak adlandırdı - ancak Rusya tarafından kurtarılan gemi Saratov. Orsk, Rusya'nın Karadeniz Filosundaki altı büyük iniş gemisinden bir diğeri. Filonun web sitesi kchf.ru Saratov'un 24 Mart'ta limanda hasar gördüğünü ve battığını doğruladı - ancak Ukrayna füze saldırısından bahsetmiyor. Gemi "ateş ve onun tetiklediği patlamalardan zarar gördü" diyor - Bay Rogov tarafından verilen versiyonla çelişiyor. Filo web sitesi, "Gövdesi hasar gördüğünde gemi rıhtımda battı" diyor.

58 yaşındaki Saratov, 1964'te Sovyet donanmasına katıldı. 20 Tanka, 45 zırhlı personel taşıyıcısına veya 50 kamyona ve 400 denizciye kadar taşıyabilir. Gemi 113 m (371 ft) uzunluğunda ve 1500 tona kadar yük taşıyabiliyor. Berdyansk, Azak Denizi'nde, liman kenti Mariupol ile Kırım arasında yer almaktadır. Aylarca süren bombardımandan sonra harabeye dönen Mariupol'u ele geçirmek, Rus ordusu için kilit bir stratejik hedefti. Ukrayna ordusu, Nisan ayında Karadeniz Filosunun amiral gemisi olan füze kruvazörü Moskva'yı devirmekten gurur duyuyor. İki Neptün füzesinin onu batırdığına inanılıyordu, ancak Rusya buna itiraz ediyor ve geminin gemideki büyük bir yangından sonra battığını söylüyor.