Rusya NATO'nun İskandinav Genişlemesini Küçümsedi

Rusya, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını bir tehdit olarak görmese de, askeri altyapının orada konuşlandırılması Moskova'nın tepkisini tetikleyebilir, Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü uyardı.

İskandinav ülkelerinin NATO üyeliği "bizim için doğrudan bir tehdit oluşturmuyor ... ancak askeri altyapının bu bölgelere genişletilmesi kesinlikle tepkimizi tetikleyecektir "dedi Putin, Moskova liderliğindeki bir askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün televizyonda yayınlanan zirve toplantısında.

Bir Rus yetkili de Batı'yı, NATO'nun sınırlarına yakın genişlemesine "basitçe katlanmayacağı" konusunda uyardı.

Moskova, defalarca, ABD önderliğindeki askeri koalisyonun doğuya doğru Rus topraklarına doğru Sovyet sonrası genişlemesini, Ukrayna'yı işgalinin bir nedeni olarak gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın RIA haber ajansı tarafından "Buna katlanacağımız yanılsamasına kapılmamalılar" dedi.

NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için Rusya'nın mahkum bir önerisi üzerine ABD ile görüşmelere öncülük eden Ryabkov, Helsinki ve Stockholm'ün ittifaka katılma kararlarının bir hata olduğunu söyledi.

"Askeri gerilimin genel seviyesi yükselecek, bu alandaki öngörülebilirlik azalacak. Sağduyunun bu gelişen durumda ne yapılması gerektiğine dair bazı hayali hükümlere kurban edilmesi utanç verici." dedi.

Rusya, NATO'nun İskandinav genişlemesine yanıt olarak ne yapacağına dair çok az ipucu verdi ve sadece "askeri-teknik bir yanıt" olacağını söyledi.

Putin'in en yakın müttefiklerinden biri, geçen ay Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesine nükleer silahlar ve hipersonik füzeler yerleştirebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın "Finlandiya'nın güvenliğine tehdit oluşturmadığı" konusunda ısrar etti. İki ülke 1.300 km'lik (800 mil) bir sınırı paylaşıyor.

On yıllardır tarafsız olan Finlandiya, şu anda 30 üyesi bulunan NATO'ya üyelik için yakında başvuruda bulunmayı planlıyor.

Bu arada, İsveç'in iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, iki ülkenin on yıllardır süren bağlantısızlık politikasını sona erdirecek tarihi bir karara katılmak istediğini söyledi.

Bir NATO üyesi olan Türkiye, iki İskandinav ülkesinin ABD liderliğindeki ittifaka katılmasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, Finlandiya ve İsveç'e, topraklarında bulunan Kürt gruplara verilen desteğin sona erdirilmesi ve Türkiye'ye bazı silahların satışı yasağının kaldırılmasını içeren bir dizi talepte bulundu.

NATO ve ABD, her iki ülkenin de ittifaka kabul edileceğinden ve Türkiye'nin çekincelerinin aşılabileceğinden emin olduklarını söyledi.