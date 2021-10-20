Rusya, NATO Ofisini Baştan Sona Kapatıyor

Pazartesi günü hareketi onaylayan dışişleri bakanı Sergei Lavrov, hareketin Moskova'nın batı ittifakıyla zaten soğuk olan ilişkilerinde çok az değiştiğini söyledi. "Yakın gelecekte değişikliklerin mümkün olduğunu iddia etmeye büyük bir ihtiyaç görmüyoruz, çünkü NATO bu tür değişikliklerin imkansız olduğunu açıkça ortaya koydu" dedi.

Kıdemli diplomat, NATO Karargahındaki temsilcilik ofisinin 1 Kasım'da kapılarını kapatacağını doğruladı - aynı gün, Rusya'nın NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunu ve bilgi bürosunu kapatmasını talep edeceği gün. Lavrov, Rusya ile yapılacak herhangi bir acil işin artık Brüksel'deki büyükelçiliği aracılığıyla yapılacağını da sözlerine ekledi.

Rusya ve NATO arasındaki askeri işbirliği, NATO'nun Rusya'nın Kırım ve doğu Ukrayna'daki askeri operasyonlarını takiben ortak operasyonlara son verdiği Nisan 2014'ten bu yana büyük ölçüde donduruldu.

Daha genel konuşmak beklemede. Rusya'nın batı ittifakına katılmasından söz edilirken, 2002'de yüksek bir noktada kurulan NATO-Rusya Konseyi, iki yıldır toplanmadı. NATO başkanı Jens Stoltenberg, konseyin tekrar toplanmasını istediğini söyledi. Rusya, özellikle 8 Ekim'deki patlamaların ışığında, böyle bir çabanın anlamsız olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu kadar ani yanıt verme kararını yorumlayan eski Rus diplomat Vladimir Frolov, bunun "kendini iyi hissetmek için bir jest"ten biraz fazlası olduğunu söyledi. Yerde çok az değişti, dedi; iletişim artık o kadar seyrekti ki, büyükelçilikte "cep telefonu olan bir adam" tarafından yönetilebiliyordu. Frolov, "Diplomatik duruş açısından SSCB'ye geri döndü" dedi.

NATO Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını not aldığını söyledi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Bu adımlardan pişmanız. NATO'nun Rusya'ya yönelik politikası tutarlılığını koruyor." dedi. "Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda NATO-Rusya Konseyi aracılığıyla da diyaloga açığız."

Anlaşmazlık, Doğu-Batı ilişkilerinde Soğuk Savaş sonrasının en düşük seviyelerinde olan son bozulmaya işaret ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın artık Batı ile konuşmaya istekli görünmediğini söyledi. "Moskova'da alınan bu karar üzücü değil" dedi. "İlişkiye ciddi şekilde zarar verir."

Rusya, NATO'yu sınırlarına yakın yerlerde provokatif faaliyetlerde bulunmakla suçluyor ve Eylül ayında kendi başına büyük tatbikatlar düzenledi. İttifak, Moskova'nın 2014 yılında Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak etmesinin ve doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılara verdiği desteğin ardından Rusya'ya yakın üye devletlerin güvenliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söylüyor.