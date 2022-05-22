Rusya, Mariupol'un tam kontrolünde Azovstal kuşatmasının sona erdiğini söyledi

Rusya, Ukrayna ile savaşında şimdiye kadarki en büyük zaferi olacak olan Mariupol'u tamamen ele geçirdiğini iddia etti ve stratejik liman kentini harabeye çeviren haftalarca süren bir saldırıya son verdi.

Sözcü İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının ve bir bütün olarak şehrin "tamamen özgürleştirilmesini" bildirdiğini söyledi.

"Azovstal metalurji tesisinin toprakları ... tamamen özgürleştirildi, "dedi savunma bakanlığı bir açıklamada. Raporda, çelik fabrikalarında saklanan toplam 2.439 Ukraynalı savaşçının, Cuma günü 500'den fazlası da dahil olmak üzere Pazartesi gününden bu yana teslim olduğu belirtildi.

Teslim olduğunu gösterdiği iddia edilen bir savunma bakanlığı videosu, silahsız bir adamın tesisin dışındaki Rus askerlerine yaklaştığını ve isimlerini verdiğini gösterdi. Ruslar daha sonra her bir erkeği ve eşyalarını dikkatlice araştırdılar ve ayrıca dövmelerini göstermelerini istediler.

Saatler önce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, çelik fabrikasındaki son savunuculara Ukrayna ordusu tarafından dışarı çıkıp hayatlarını kurtarabileceklerinin söylendiğini söyledi. Ukraynalılar, Azovstal'daki Rus rakamlarını hemen doğrulamadılar.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı, Cumartesi günü sabah güncellemesinde Rusya'nın iddiaları hakkında yorum yapmadı.

Azak Alayı tarafından bombalanan tesisin sığınaklarının ve tünellerinin terk edilmesi, Rusya'nın yaklaşık üç ay önce Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşın en yıkıcı kuşatmasına son verilmesi anlamına geliyor.

Mariupol'un çoğu, 20.000'den fazla sivilin ölmesinden korktuğu bir sigara harabesine indirgendi.

Çelik fabrikasının savunmasına, aşırı sağ kökenleri Kremlin tarafından, işgalini Ukrayna'daki Nazi etkisine karşı bir savaş olarak gösterme çabasının bir parçası olarak ele geçirilen Ukrayna'nın Azak alayı önderlik etmişti. Rusya, Azak komutanının zırhlı bir araçla fabrikadan alındığını söyledi.

Rus yetkililer, çelik fabrikasının bazı savunucularını savaş suçlarından soruşturmakla ve onları "Naziler" ve suçlular olarak damgalayarak yargılamakla tehdit ettiler. Bu, kaderleriyle ilgili uluslararası korkuları harekete geçirdi.

Putin için zafere çok ihtiyaç vardı

11 kilometrekareye (dört mil kare) yayılan çelik fabrikaları, haftalardır şiddetli çatışmaların yaşandığı bir yerdi. Silahsız savaşçılardan oluşan azalan grup, Rus hava saldırılarını, topçularını ve tank ateşini çekerek, hükümetleri onlara tesisin savunmasını terk etmelerini ve kendilerini kurtarmalarını emretmeden önce direnmişti.

Mariupol'un tamamen ele geçirilmesi, Putin'e 24 Şubat'ta başladığı savaşta çok ihtiyaç duyulan bir zafer kazandırdı - Kremlin için yıldırım gibi bir fetih olması gerekiyordu, ancak bunun yerine Kiev'in başkentini almadaki başarısızlığını, doğu Ukrayna'ya yeniden odaklanmak için güçlerin geri çekilmesini ve Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisinin batmasını gördü.

Askeri analistler, Mariupol'un bu noktada yakalanmasının çoğunlukla sembolik öneme sahip olduğunu, çünkü şehrin zaten Moskova'nın kontrolü altında olduğunu ve oradaki çatışmalarla bağlı olan Rus kuvvetlerinin çoğunun çoktan ayrıldığını söyledi.

Kremlin, Rusya ile 2014'te Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım Yarımadası arasındaki kara koridorunu tamamlamak ve Donbas için daha büyük savaşa katılmak üzere birlikleri serbest bırakmak için Mariupol'un kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı. Şehrin kaybı aynı zamanda Ukrayna'yı hayati bir limandan mahrum bırakıyor.

Mariupol, savaşın en kötü acılarından bazılarına katlandı ve dünya çapında bir meydan okuma sembolü haline geldi. Savaş öncesi 450.000 kişilik nüfusun dışında kalan tahmini 100.000 kişi, çoğu yiyecek, su, ısı veya elektriksiz kaldı. Acımasız bombardıman sıraları paramparça olmuş veya içi boşaltılmış binaların üzerine sıralar bıraktı.

