Rusya Mariupol'de 80 Sivilin Yer Aldığı Camiyi Bombaladı

Ukrayna dışişleri bakanlığından Cumartesi günü yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'da 80'den fazla yetişkin ve çocuğun sığındığı bir camiyi bombaladığı bildirildi.

Bakanlık attığı bir tweette, bombalandığında camiye sığınmak isteyenler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

Dışişleri bakanlığı, "Muhteşem Sultan Süleyman ve eşi Roxolana'nın (Hurrem Sultan) Mariupol'deki camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı" dedi. "Türkiye vatandaşları da dahil olmak üzere 80'den fazla yetişkin ve çocuk bombardımandan orada saklanıyor."

Ölen ya da yaralanan olup olmadığı yazmıyor.

Moskova, Ukrayna'da özel bir askeri operasyon olarak adlandırdığı operasyonda sivil bölgeleri hedef alarak reddetti.

Ukrayna, Rusya'yı, ablukanın yüz binlerce kişinin mahsur kaldığı Mariupol'den insanların çıkmasına izin vermemekle suçladı. Rusya, insanların tahliye edilmemesinden Ukrayna'yı sorumlu tutuyor.

Mariupol iki haftadan uzun süredir kuşatma ve bombardıman altında ve Rus askerleri tarafından kuşatılmıştır.

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF) üst düzey bir yönetici Cuma günü yaptığı açıklamada, stratejik liman kentindeki durumun sivillerin umutsuzca kaçmaya çalıştıkları, ancak susuz veya ısıtmasız ve yiyeceksiz kaldıkları ve yiyeceklerinin tükendiği "umutsuz" olduğunu söyledi.

Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba Cuma günü şöyle bir tweet attı: "Kuşatılmış Mariupol şu anda gezegendeki en kötü insani felaket. 12 günde 1582 ölü sivil."

Çarşamba günü kentteki bir çocuk hastanesinin saldırıya uğrayan ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi uluslararası öfkeye yol açması sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, bu zemine karşı, sivillerin şehri kuzeydoğuya doğru yaklaşık 200 kilometre (124 mil) uzaklıktaki Zaporizhzhia'ya doğru boşaltmalarına izin vermek için yeni bir insani koridor açılması için yeni bir girişimde bulunulduğunu söyledi.

Ukraynalılar günlerdir Rus ordusunun tahliye rotasını vurarak insanların ayrılmasını engellediğini iddia ediyor.

Önceki günlerde olduğu gibi Kiev çevresinde de insani yardım koridorları yeniden açılacaktı.

Vereshchuk, Ukrayna cumhurbaşkanlığının internet sitesine yüklediği videoda, "Günün iyi gitmesini, planlanan rotaların açık olmasını ve Rusya'nın ateşkese uyulması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini çok umut ediyorum." dedi.

Rus ordusu ilerlemeye ve Kiev'i kuşatmaya devam ederken, cumartesi sabahı başkentin yaklaşık 40 kilometre (24 mil) güneyindeki Vasylkiv kasabasını vuran saldırılar başladı.

Belediye başkanı Natalia Balassinovitch Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sekiz Rus roketinin yerel havaalanını sabah 7 civarında (Tsİ 05:00) vurduğunu ve bunun "tamamen imha edildiğini" söyledi.

Bakan, bir petrol deposu da vurularak alev aldığını söyledi.