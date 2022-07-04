Rusya, Kiev'i Sınır Kenti Belgorod'a Füze Fırlatmakla Suçladı

Rusya, Kiev'i, güçlerinin doğudaki Lysychansk kentini ele geçirdiğini iddia ettiği için, en az üç kişinin ölümüne ve düzinelerce konut binasına zarar veren grevlerde Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehrine üç füze ateşlemekle suçladı.

Vali Vyacheslav Gladkov, Telegram mesajlaşma uygulamasına yaptığı açıklamada, en az 11 apartman ve 39 özel evin hasar gördüğünü, bunlardan beşinin yıkıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, "Bu füze saldırısının kasıtlı olarak planlandığını ve Rus şehirlerinin sivil nüfusuna başlatıldığını vurguluyorum" dedi ve Rus uçaksavar savunmalarının Ukraynalı milliyetçiler tarafından başlatılan üç Tochka-U küme füzesini vurduğunu da sözlerine ekledi. .

Yaklaşık 400.000 kişinin yaşadığı Belgorod sakini, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Ses o kadar güçlüydü ki sıçradım, uyandım, çok korktum ve çığlık atmaya başladım" dedi ve patlamaların sabah 3 sularında (00:00) meydana geldiğini ekledi. GMT)

Sakin, “Füze, evimden yaklaşık 20 metre [65 fit] uzaktaki konut binalarını vurdu” dedi. "Evimizin tüm camları kırıldı, kapılar hizadan çıktı."

Kıdemli Rus milletvekili Andrei Klishas, ​​Ukrayna'yı Ukrayna sınırının yaklaşık 40 km (25 mil) kuzeyindeki Belgorod'u bombalamakla suçladı ve sert bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Klishas, ​​Telegram'da, "Belgorod'daki sivillerin ölümü ve sivil altyapının tahrip edilmesi, Ukrayna adına doğrudan bir saldırganlık eylemidir ve en şiddetli - askeri de dahil olmak üzere - bir yanıt gerektirir" dedi.

Moskova, Kiev'i, Rusya'nın 24 Şubat işgalinden bu yana Belgorod ve Ukrayna sınırındaki diğer bölgelere çok sayıda saldırı düzenlemekle suçladı .

Ukrayna sorumluluğu üstlenmedi, ancak olayları Rusya'nın eylemleri için geri ödeme ve “karma” olarak nitelendirdi.

Ukrayna'dan hemen bir yorum gelmedi ve Reuters Rus hesaplarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

“Sosyal medya raporları aracılığıyla tam olarak ne olduğunu bir araya getirmeye çalışıyoruz. Al Jazeera, Kiev'den bildiren Al Jazeera'dan Alan Fisher, bu noktada her iki tarafın da söylediği hiçbir şeyi teyit edemez ”dedi.

Görünen o ki, Belgorod'daki bir Rus üssü olan havaalanına yaklaşık 25 füze ateşlendi. Görünüşe göre bu füzelerden bazıları bir yerleşim bölgesini vurmuş olabilir. Medyanın söylediği kesinlikle bu…” dedi.