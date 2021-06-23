Rusya, Karadeniz’de Deniz Sınırlarını İhlal Eden İngiliz Gemisine Uyarı Ateşi Açtı

Günün erken saatlerinde Moskova, ABD ve NATO müttefiklerini Karadeniz bölgesindeki askeri operasyonları durdurmaya çağırarak, bunun yerine istikrarı koruma amaçlı "çok taraflı çabalar" ve bölge devletlerinin sorunları "yardım" almadan çözmeleri çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Bakanlığa göre, deniz manevralarının yanı sıra, bir Rus Su-24M saldırı uçağı İngiliz savaş gemisine karşı sahte bir bombalama operasyonu gerçekleştirdi.

MoD basın açıklamasında, "23 Haziran günü sabah 11:52'de, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde faaliyet gösteren İngiliz Kraliyet Donanması HMS Savunucusu sınırı ihlal etti ve Fiolent Burnu bölgesindeki Rus karasularına üç kilometre girdi." İfadesini kullandı.

Orduya göre, İngiliz savaş gemisi Rusya'nın sınırlarını ihlal ederse ölümcül güç kullanılacağı konusunda uyarıldı. Geminin uyarıyı dikkate almadığı söylendi.

"12:06 ve 12:08'de bir sınır devriye gemisi uyarı atışları yaptı. 12:19'da bir Su-24M, HMS Defender'ın yolunda 4 OFAB-250 [yüksek patlayıcı parçalanma] bombası kullanarak bir uyarı bombası çalışması gerçekleştirdi. 12:23'te Karadeniz Filosu ve FSB Sınır Kuvvetlerinin birleşik eylemleri, HMS Defender'ı Rusya Federasyonu karasularını terk etmeye zorladı."

İngiltere ise, bu olayın gerçekleştiğini ve Rusya’nın uyarı ateşi açtığını reddediyor. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin “Ukrayna karasularından uluslararası hukuka uygun olarak masum bir geçiş yaptığını” açıkladı.

Bakanlık tarafından atılan bir Tweet şu şekildeydi: "Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a herhangi bir atış yapılmadı ve yoluna bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz."

HMS Defender'ın otomatik tanımlama sistemi (AIS) sinyali, geminin Çarşamba günü yerel saatle 14:15 itibariyle Kırım'ın yaklaşık 40 km açığında bulunduğunu ve güneydoğuya doğru seyir halinde olduğunu gösterdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili olarak Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nden savunma konularıyla ilgili ataşeyi çağırdı.

Rus ordusu, iki NATO savaş gemisinin Karadeniz'e girmesinin ardından 14 Haziran'da HMS Defender ve Hollanda Kraliyet Donanması'nın HNLMS Evertsen fırkateynini izlemeye başladı. Bu ayın başlarında, MoD, 28 Haziran'da başladıktan sonra, Ukrayna ve ittifak güçlerinin, 4.000 asker, 40 savaş gemisi ve 30 uçağın yer aldığı NATO'nun yıllık 'Deniz Esintisi' tatbikatlarını yakından izleyeceğini belirtti.

Bu haftanın başlarında, açık kaynak istihbarat analisti HI Sutton, HMS Defender ve HNLMS Evertsen'in AIS sinyallerinin gemilerin Odessa'dan Rusya'ya ev sahipliği yapan son derece hassas askeri liman olan Sivastopol limanına iki deniz mili yakınına "seyahat ettiklerini" gösterdiğini bildirdi. Görünen sahte saldırının daha sonra bir aldatmaca olduğu kanıtlandı, ancak arkasında kimin olduğu belli değil.