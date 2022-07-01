Rusya İle Batı Arasına İnen Yeni 'Demir Perde'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Batı arasına yeni bir "demir perde" inmekte olduğunu söyledi.

Moskova'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etme kararı , Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikalarının elden geçirilmesini tetikledi, NATO'nun İsveç ve Finlandiya üyeliğiyle tarihi İskandinav genişlemesine yol açtı, Rus mal ve hizmetlerine ciddi yaptırımlar uygulanmasına yol açtı ve Rus karşıtı duyguları sertleştirdi.

Perşembe günü Belarus'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Rus dışişleri bakanı, Rusya ile Batılı komşuları arasında yeni bir demir perdenin kapatılması için "sürecin başladığını" söyledi.

Lavrov, “Demir perde söz konusu olduğunda, pratik olarak zaten devreye giriyor” dedi.

Batılı ülkelerin Rusya ile yeni ilişkilerinde “Dikkatli davranmalarına izin verin” dedi.

Lavrov, Moskova'nın Kırım yarımadasını Ukrayna'dan ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Moskova'nın Avrupa Birliği ile herhangi bir ilişkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Dışişleri bakanı ayrıca Moskova'nın "bundan sonra" Washington ve Brüksel'e güvenmeyeceğini söyledi.

Lavrov, "AB, çıkarlarımızı anlamakla hiç ilgilenmiyor" dedi.

“Brüksel'de kararlaştırılanlarla ilgileniyor. Ve Washington'da kararlaştırılan şey Brüksel'de kararlaştırıldı."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Batı, Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlarla dolu bir tokat attı .

Enerji tedarikçisi olarak Rusya'ya Avrupa'dan çok daha az bağımlı olan ABD ve Kanada, Rusya'nın tüm petrol ithalatını yasakladı.

Ancak Avrupa Birliği, Moskova'ya yönelik yaptırımlarının bir parçası olarak yalnızca kademeli bir petrol ambargosu getirdi, ancak Yediler Grubu (G7) liderleri Çarşamba günü Rus petrolü için bir fiyat sınırı araştırmayı kabul ettiklerini söyledi.

Savaş aynı zamanda küresel bir gıda krizi yarattı ve tahıllar, yemeklik yağlar, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini karşılarken, Rusya aynı zamanda önemli bir küresel gübre ihracatçısı ve Ukrayna önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı.

Moskova, Batı'nın kendisine karşı yaptırımlarının kötüleşen küresel gıda durumundan sorumlu olduğunu söyledi.

Yaptırımlar doğrudan Rus tahıl ve gübrelerini hedef almıyor, ancak nakliye, sigorta ve finans düzenlemelerinin zorluğu nedeniyle Rusya'nın ihracatı ciddi şekilde etkilendi.