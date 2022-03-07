Rusya Genelinde Savaş Karşıtı Protestolarda Binlerce Kişi Tutuklandı

Bağımsız bir protesto izleme grubuna göre, polis Pazar günü Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı Rusya çapında düzenlenen protestolarda 4 bin 300'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Muhalif aktivistler ve blog yazarları tarafından sosyal medyada yayınlanan videolara göre, binlerce protestocu "Savaşa hayır!" ve "Yazıklar olsun!" sloganları attı.

Urallar kenti Yekaterinburg'da onlarca protestocunun tutuklandığı görüldü. Oradaki bir protestocu, çevik kuvvet polisleri tarafından yerde dövülmüş olarak gösterildi. Şehirde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i gösteren bir duvar resmi karalandı.

Sosyal medyadaki görüntüler ve fotoğraflar bağımsız olarak doğrulanamadı.

Rusya içişleri bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, polisin Moskova'da 1700, St Petersburg'da 750 ve diğer şehirlerde 1061 olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Bakanlık, protestolara 5 bin 200 kişinin katıldığını belirtti.

OVD-Info protesto izleme grubu, 56 farklı şehirde en az 4 bin 366 kişinin gözaltına alındığını belgelediğini açıkladı.

OVD-Info, Pazar günü gerçekleşen tutuklamaların işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana savaş karşıtı protestolarda tutulan toplam kişi sayısını 10 binin üzerine çıkardığını belirtti.

OVD-Info'nun sözcüsü Maria Kuznetsova Reuters haber ajansına Tiflis'ten telefonla verdiği demeçte, "Vidalar tamamen sıkılıyor - esasen askeri sansüre tanık oluyoruz." dedi.

"Bugün, bu kadar çok tutuklamayı nadiren gördüğümüz Sibirya şehirlerinde bile oldukça büyük protestolar görüyoruz."

Navalny çağrısı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, uzak doğudaki Habarovsk kentindeki bir meydanda bir protestocunun "Savaşa hayır! Nasıl utanmıyorsunuz?" diye soran iki polis onu tutuklamadan önce.

Polis, Habarovsk'taki küçük bir grup protestocuya "Saygıdeğer vatandaşlar, izinsiz bir halka açık etkinliğe katılıyorsunuz. Dağılmanızı talep ediyoruz."

El Cezire gönderiyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Hapisteki Kremlin eleştirmeni Alexey Navalny, Pazar günü Rusya ve dünyanın geri kalanı arasında işgale karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Navalny Cuma günü yaptığı açıklamada, "Putin yüzünden Rusya artık birçok insan için savaş anlamına geliyor." dedi. "Bu doğru değil: Ukrayna'ya saldıran Rusya değil Putin'di."

24 Şubat'ta Putin, Ukrayna'daki zulme karşı Rusça konuşan toplulukları savunmak ve ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'yı tehdit etmek için kullanmasını önlemek için "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı bir emir verdi.

Batı, argümanlarını temelsiz bir savaş bahanesi olarak nitelendirdi ve Rus ekonomisini felç etmeyi amaçlayan yaptırımlar uyguladı. ABD, İngiltere ve diğer NATO üyeleri Ukrayna'ya silah sağladı.

Moskova merkezli anketçilere göre, Putin'in onay notları işgalden bu yana Rusya'da sıçradı.

Eyalet anketçisi VsTIOM'a göre, cumhurbaşkanının notu 27 Şubat'ta sona eren haftada altı puan artarak yüzde 70'e yükseldi. Kremlin için araştırma yapan FOM anketçisi, Putin'in notunun aynı hafta içinde yedi puan artarak yüzde 71'e yükseldiğini söyledi.

Aralarında BBC, CNN, İtalyan RAI ve Alman ARD ve ZDF'nin de yer aldığı bir dizi uluslararası yayın kuruluşu, parlamentosunun işgaliyle ilgili "sahte haber" olarak adlandırdığı yasa tasarısını 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran yasa tasarısını kabul etmesinin ardından Rusya'dan haber yapmayı bırakacaklarını söyledi.

Ödüllü bağımsız Rus gazetesi Novaya Gazeta, yeni yasa ışığında Ukrayna'daki savaşla ilgili haberleri de durduracağını yazarken, çok sayıda diğer Rus haber kuruluşu da faaliyetlerini askıya aldı.