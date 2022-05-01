Rusya Dışişleri Bakanı, ABD ve NATO'dan Ukrayna'ya Silah Tedarikini Durdurmasını İstedi

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Rusya dışişleri bakanı, ABD ve NATO'yu "Ukrayna krizini çözmekle gerçekten ilgileniyorlarsa" Kiev'e silah sağlamayı bırakmaya çağırdı.

Sergey Lavrov, Çin'in resmi Xinhua haber ajansına verdiği röportajda, "ABD ve NATO, Ukrayna krizini çözmekle gerçekten ilgileniyorsa, o zaman her şeyden önce uyanmalı ve Kiev rejimine silah ve mühimmat sağlamayı bırakmalıdır" dedi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesi, Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah sağladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'den 33 milyar dolar istedi.

Moskova, Washington'ı, ABD'yi savaşın "alevlerinin üzerine petrol dökmekle" suçlayarak, Kiev'e askeri yardımını sürdürmemesi konusunda defalarca uyardı.

Kremlin daha önce Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmişti.

Kiev'i ele geçirme yönündeki kısa vadeli hedefinde başarısız olan bir işgale aylar kala, Moskova şimdi Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesindeki operasyonlarını yoğunlaştırıyor.

Ancak Lavrov, Çin'in resmi Xinhua haber ajansına verdiği demeçte, "özel askeri operasyon ... kesinlikle plana göre ilerliyor" dedi.

Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamaktan kaçındı ve Moskova ile olan sağlam dostluğunu savunurken, devlet medyası sık sık Rusya'nın savaştaki çizgisini yineliyor.

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yaptırım ve silah sevkiyatının barış görüşmelerini engellediğini söyledi. Lavrov, görüşmelerin devam ettiğini, ancak bu ilerlemenin zor olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Polonyalı gazetecilere verdiği demeçte, çatışmayı sona erdirmek için görüşmelerin herhangi bir anlaşma olmadan sona erme ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyledi.

Interfax haber ajansı, Zelenskiy'nin Polonyalı gazetecilere verdiği demeçte, "Görüşmelerin sona erme riskleri, onların (Rusların) arkalarında bıraktıkları, insanları öldürme konusunda bir taktik kitabı olduğu izlenimi nedeniyle yüksek" dedi.

Sarsıntılı görüşmeler bir aydır yüz yüze yapılmadı.

Batı yaptırımları

Batı, Rusya'nın finans sektörünü küresel ekonomiden büyük ölçüde kesen geniş kapsamlı yaptırımlar uyguladı. Yüzlerce çokuluslu şirket de, savaşın ardından ekonomisine bir darbe indirerek Rusya'dan çıktı.

Avrupa ülkeleri, Moskova'yı gelirden mahrum bırakmak için Rus gazına olan bağımlılığı azaltma sözü verdi.

Xinhua ile yaptığı röportajda Lavrov, Rusya'nın potansiyel "yasadışı düşmanlıklara" karşı korunmak için ekonomisini "yeniden düzenleyebileceğini" söyledi.

Xinhua, yaptırımlardan etkilenen ülkenin ABD dolarından uzaklaşmaya odaklanacağını ve teknoloji bağımsızlığını artırırken ithalata daha az yaslanacağını da sözlerine ekledi.

Moskova, birkaç yıldır Çin ve Hindistan gibi ortakları diğer para birimlerinde ödeme yapmaya çağıran bir "dolarsızlaştırma" politikası izledi.