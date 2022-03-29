Rusya, Diğer Saldırgan Ülkeler Gibi Dünya Sahnesine Dönebilir Mi?

Ukrayna'daki savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en azından Batı'da bir paryaya dönüştürdü.

ABD, Moskova'yı 20 (G20) uluslar grubundan çıkarmaya çalışıyor ve aynı anda kendilerini Rus petrolünden kesmek için acele eden Avrupalı ortaklarıyla birlikte Rusya'yı yaptırımlarla cezalandırmaya devam ediyor.

Putin'i savaş suçlarından uluslararası mahkemelerde yargılamak için yüksek sesle ve giderek artan çağrılar da var.

Ancak aynı zamanda, Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olmaya devam ediyor ve bu da onu veto yetkisi ve gelecekteki oylama konularında önemli hale getirirken, Çin ve Hindistan gibi küresel sahnedeki güçlü ülkeler Putin'in yanından geçmedi.

Putin'in yapmakla suçlandığı zulümler göz önüne alındığında, kendisini bir daha Batı'da iyi durumda bulması neredeyse akıl almaz görünüyor.

Bununla birlikte, tarih, savaş başlatan liderlerin her zaman bir kenara atılmadığını öğretir.

San Francisco Üniversitesi siyaset ve uluslararası çalışmalar profesörü Stephen Zunes El Cezire'ye verdiği demeçte, "Yüksek sivil kayıplarla yasadışı saldırgan savaşlar başlatan ancak yine de [ABD] Başkanı George W Bush ve İsrail Başbakanı Ariel Şaron gibi uluslararası alanda bazı çevrelerde kabul gören liderler olduğu kesin." dedi.

"Ancak, Rusya'nın saldırganlığını destekleyen büyük bir ülke yokken, Putin'in uluslararası toplumda izole olmaya devam edeceğini hayal etmek zor."

Rusya'nın neden özellikle daha uzun süreli tecrit riski altında olduğunu açıklayan Yetkili, şunları söyledi: "Nispeten kısa bir süre içinde şimdiye kadarki fiziksel yıkım ve kayıpların seviyesi, fethin gerici amaçlarıyla birleştiğinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını uluslararası toplum nezdinde özellikle kınanabilir kılan son on yıllardaki en kötü durumdur.

"Buna ek olarak, Ukrayna gelişmiş iletişim yeteneklerine sahip gelişmiş bir ülke olduğundan, yıkımın görüntüleri uluslararası alanda eşi görülmemiş bir dereceye kadar yayınlanmaktadır."

Ancak her şeyden önce, Rusya'nın bu kadar sert bir kınama çekmesinin temel nedeninin Ukraynalıların ağırlıklı olarak gelişmiş bir demokratik toplumda yaşayan beyaz Hristiyanlar olması olduğunu belirten Zunes, Batı empatisinin şu anda Filistinliler ve Iraklılar ve diğer son çatışma kurbanları için olduğundan daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Londra Metropolitan Üniversitesi siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında doçent olan Erdi Öztürk'e göre, Ukrayna küresel güçler için bardağı taşıran son damla olabilir, ancak işgalden önce Putin'in uluslararası işbirliğinden "yavaş yavaş çekildiğine" dair ipuçları vardı.

"Şimdi milliyetçiliği nostaljik tarih, hafıza ve din vizyonlarıyla sentezleyerek uygarlıklar arasında yeni bir ayrıma başvuruyor.

"Kuşkusuz Batılı güçlerle sarsıcı bir etki yaratıyor ve Putin'in uluslararası bir kamuoyu nezdinde 'saygılı' bir lider olması çok zor görünüyor."

Ancak diğerleri, gerekli değilse, Rusya ile gelecekteki işbirliğinin mümkün olduğuna inanıyor.

Sydney Üniversitesi'nde emeritus profesörü ve Uluslararası Orta ve Doğu Avrupa Araştırmaları Konseyi Başkanı Graeme Gill, El Cezire'ye şunları söyledi: "Bir aşamada Batı, Rusya'yı cezalandırmak ve Rusya ile çalışmaya kaymak zorunda kalacak. Ne yazık ki, bu olduğunda, iç konular kadar belirlenecektir.

"Buna ek olarak, Batı'da bu tür hamlelerin ne zaman gerçekleşmesi ve ne olması gerektiği konusunda farklılıklar olacaktır ve AB muhtemelen bu konuda bölünmüştür."