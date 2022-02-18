Rusya Destekli Ayrılıkçılar Doğu Ukrayna'dan Tahliye Edildiğini Duyurdu

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrılıkçı bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeyi planladıklarını, bunun Batı'nın Moskova'nın Ukrayna'nın işgalini meşrulaştırmak için kullanabileceğine inandığı bir çatışmada çarpıcı bir dönüş olduğunu söylediler.

Hareketi sosyal medyadan duyuran, kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanı Denis Pushilin Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ayrılanlara konaklama sağlamayı kabul ettiğini söyledi. Önce kadınlar, çocuklar ve yaşlılar tahliye edilmelidir.

Kendini luhansk Halk Cumhuriyeti ilan eden başkanı daha sonra benzer bir tahliye duyurusu yaptı.

"Sivil kayıpları önlemek için, cumhuriyet sakinlerine çağrıda bulunuyorum ... en kısa zamanda Rusya Federasyonu'na gitmek üzere yola çıkmak." dedi.

Ayrılıkçı liderler, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "sahte provokasyonlar yaratma" stratejisi olarak adlandırdığı saldırıda Kiev'i bir saldırı ve hükümet güçlerini sabotaj gerçekleştirmekle suçladı.

Kiev'den hemen bir açıklama gelmedi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine insanları Güney Rusya'ya vardıklarında barındırması ve beslemesi talimatını verdi.

Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki iki bölgede milyonlarca sivilin yaşadığına inanılıyor; çoğu Rusça konuşanlar ve birçoğuna zaten Rus vatandaşlığı verildi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışma bölgesi Cuma günü, Kiev hükümeti ve ayrılıkçıların suçlanmasıyla yıllardır en yoğun topçu bombardımanını gördü.

Batılı ülkeler, Perşembe günü başlayan ve ikinci gününde yoğunlaşan bombardımanın, Rusya'nın işgal bahanesi oluşturma hazırlıklarının bir parçası olduğunu düşündüklerini söylediler.

ABD, bu hafta Ukrayna yakınlarında asker çekmeye başladığını söyleyen Rusya'nın tam tersini yaptığını söyledi: Komşusunu tehdit eden gücü Ocak ayı sonunda 100 binden 169 bin ila 190 bin askere çıkarmak.

ABD büyükelçisi Michael Carpenter Viyana merkezli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda yaptığı toplantıda, "Bu, avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana meydana gelen en önemli askeri seferberliktir." dedi.

Putin: Doğu Ukrayna'daki durum kötüye gidiyor

Çatışmanın yıllarca doğrudan deneyimine sahip diplomatik bir kaynak, Ukrayna'nın doğusundaki bombardımanı, 2015'teki ateşkesle sona eren büyük çatışmalardan bu yana en yoğun olarak nitelendirdi.

Kaynak, Cuma sabahı 600'e yakın patlama kaydedildiğini, bazılarının Perşembe gününe göre 100 daha fazla olduğunu, bazılarının 152mm ve 122mm topçu ve büyük havan topları içeren olduğunu söyledi. Tanklardan en az dört el ateş edilmişti.

Kaynak, "Herkes ve her şeyi çekiyorlar," dedi. "2014-15'ten beri böyle bir şey yok."

Diğer yetkililer de ateşkes sırasında ölümcül çatışma dönemleri yaşandığını ve bu hafta cephe hattında ölümlerle ilgili şu ana kadar bir rapor bulunmadığını belirterek bu niteleme konusunda itirazda bulundu.

Luhansk bölgesindeki hükümet güçleri ile isyancıların elindeki topraklar arasındaki cephe hattına yakın AFP haber ajansında görev yapan bir gazeteci, patlama seslerini duydu ve hasarlı sivil binalar gördü.

Moskova hafta sonu balistik ve seyir füzeleri olan "stratejik kuvvetler" tatbikatını denetleyeceğini açıklarken tüm gözler Putin'in bir sonraki hamlesinde.

Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukaşenko ile Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda durumun kötüye çıktığını görüyoruz." dedi.

Batı'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözler talep eden Putin, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna sınırı yakınlarında düzenlenen ve on binlerce askerin katıldığı askeri tatbikatların bir tehdit olmadığını söyledi.

"Bu tatbikatlar tamamen savunma amaçlıdır ve kimseyi tehdit etmez."

Yetkili, Batı ve müttefiklerinin "henüz bu kilit güvenlik taleplerine ciddi bir şekilde bakmaya meyilli olmadığını" söyledi.

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Cuma günü Rusya'yı Kiev'in Ukrayna'nın doğusuna saldırılar düzenlemek veya bölgedeki kimyasal planları sabote etmeyi planladığı yönünde dezenformasyon yaymakla suçladı.

"Ukrayna'nın sözde saldırı operasyonları veya sabotaj eylemleriyle ilgili Rus dezenformasyon raporlarını kategorik olarak reddediyoruz... Ukrayna, Donbas bölgesinde [bölgede] bu tür bir eylem gerçekleştirmez veya planlamaz." dedi.