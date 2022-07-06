Rusya, Çin ve Hindistan'a Enerji Satışından 24 Milyar Doları Cebe İndirdi

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından sadece üç ay içinde Çin ve Hindistan'a enerji satışından 24 milyar doları cebe indirdi ve bu, yüksek küresel fiyatların ABD ve Avrupa'nın Başkan Vladimir Putin'i cezalandırma çabalarını ne kadar sınırladığını gösteriyor.

Son gümrük verilerine göre Çin, Mayıs ayının sonuna kadarki üç ayda Rus petrol, gaz ve kömürüne 18,9 milyar dolar harcadı, bu bir önceki yılın neredeyse iki katı. Bu arada Hindistan, aynı dönemde, bir yıl önceki değerinin beş katından fazla, 5,1 milyar dolar harcadı. Bu, 2021'deki aynı aylara kıyasla her iki ülkeden 13 milyar dolarlık fazladan gelir anlamına geliyor.

Daha yüksek harcama, ABD'den ve Rusya'yı savaş için cezalandırmak için satın almayı durduran veya yavaşlatan diğer bazı ülkelerden yapılan alımların azalmasına yardımcı oluyor. Yasaklar, alternatif arz fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve büyük ekonomileri resesyona sokmakla tehdit eden felç edici enflasyonu teşvik etti.

Savaş başladığından beri Rus enerji akışını izleyen Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi baş analisti Lauri Myllyvirta, “Çin, Rusya'nın boru hatları ve Pasifik limanları aracılığıyla ihraç edebileceği her şeyi zaten satın alıyor” dedi. "Hindistan, Avrupa'nın artık istemediği Atlantik'ten gelen kargoların ana alıcısı oldu."

Rusya'nın alıcıları cezbetmek için sunduğu küresel ölçütlere yapılan dik indirimler hesaba katılsa bile, enerji fiyatları geçen yılın bu zamanında olduğundan çok daha yüksek olduğu için bu çılgınlığın yakın zamanda sona ermesi pek olası değil. Myllyvirta, hacim bazında Çin'in ithalatının Haziran ayında yavaş artışını sürdürürken, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yasağının yürürlüğe girmesiyle Hindistan'ın önümüzdeki aylarda alımları daha da artırmaya teşvik edebileceğini söyledi.

Myllyvirta'nın araştırmasına göre, Çin ve Hindistan bu yıl genel satışlar açısından Avrupa'yı hala bir blok olarak takip ediyor. Bununla birlikte, kömür ve petrol ithalat yasaklarının yürürlüğe girmesi ve Rusya'nın bazı Avrupalı ​​alıcılara gaz arzını kesmesi nedeniyle Avrupa'nın alımları azalmaya devam edecek.

Rusya, Çin ve Hindistan ile uzun süredir devam eden ticari ve stratejik ilişkilere sahiptir ve yüksek fiyat indirimleri sunmanın yanı sıra, bu yıl ülkelere olan ticaret akışının güçlü kalmasına yardımcı olmak için yerel para biriminde ödemeleri kabul etmektedir.