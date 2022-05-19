Taliban, Kabil'in Arabuluculuk Yaptığı Görüşmelerde Ateşkesi Uzattı

Pakistan Talibanı, iki tarafın komşu Afganistan'daki Taliban yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı görüşmelerin ilk turunu gerçekleştirmesinin ardından hükümetle ateşkesi 30 Mayıs'a kadar uzattığını söyledi.

Silahlı grubun sözcüsü Muhammed Khurasani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pakistan Talibanı ile İslamabad hükümeti arasındaki görüşmelerin Afganistan'ın yeni Taliban yöneticileri tarafından kolaylaştırıldığını söyledi.

Kabil'deki Taliban da görüşmeleri ve ateşkesin uzatılmasını doğruladı.

Afgan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban tarafından yönetilen Afganistan'ın kendine özgü adını kullanarak, "Kabil'de Pakistan hükümeti ile Tehreek-e-Taliban Pakistan arasında İslam Emirliği'nin arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı" dedi.

Twitter'da "Afganistan İslam Emirliği, iyi niyetle, başarılı bir müzakere süreci için çabalıyor ve her iki tarafın da hoşgörülü ve esnek olmasını bekliyor" dedi.

Tehreek-e-Taliban Pakistan veya TTP olarak bilinen Pakistanlı grup ayrı, ancak geçen Ağustos ayında ülkelerinde iktidarı ele geçiren Afganistan Talibanı ile müttefik.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden cesaret alan TTP, geçtiğimiz aylarda, özellikle Afganistan ile olan dağlık sınır boyunca hükümet güçlerine yönelik saldırıları artırdı.

TTP, Pakistan'daki İslami yasaların daha sıkı uygulanması, hükümet gözetimindeki üyelerinin serbest bırakılması ve ülkenin kabile bölgelerindeki askeri varlığın azaltılması için uzun süredir mücadele ediyor.

TTP sözcüsü Khurasani, grubun 10 Mayıs'ta başlayan ateşkesi, bu hafta TTP ile ayrı ayrı görüşen Pakistanlı aşiret büyüklerinden oluşan bir heyetin talebi üzerine uzatmayı kabul ettiğini söyledi. Daha fazla ayrıntı vermedi.

Görüşmelerde TTP'yi veya Pakistan hükümetini kimin temsil ettiği belli değildi. Pakistan ordusundan veya hükümetinden de hemen bir yorum gelmedi, ancak yetkililer daha önce TTP ile görüşmeler için Kabil'e bir heyet gönderdiklerini kabul ettiler.

Pakistanlı analist Imtiaz Gul, İslamabad'ın Kabil'deki Taliban'dan, TTP savaşçılarının Pakistan'a karşı sınır ötesi saldırılar düzenlemek için Afgan topraklarını kullanmalarını, hatta Afganistan'a karşı saldırı tehdidinde bulunmalarını ve "Pakistan güvenlik güçlerinin takibini" önlemek için sağlam bir eylem talep ettiğini söyledi.

"Bu görüşmeler, TTP'nin Pakistan birliklerine yönelik sınır ötesi saldırılarındaki artışın ardından Pakistan'ın Afgan Talibanı'na iletilen en üst düzey sert mesajlarının sonucudur" dedi.

Geçen ay Pakistan, Afganistan'da hava saldırıları düzenledi ve tanıklara göre düzinelerce sivili öldürdü. Saldırılar dramatik bir tırmanıştı ve bunu Pakistan'ın Taliban'a savaşçıları barındırmayı bırakması çağrısı izledi.

TTP, Taliban'ın talebi üzerine geçen Kasım ayında İslamabad ile benzer görüşmeler yapmıştı. Bu görüşmeler, o zamanki Başbakan İmran Han hükümetiyle yapılan bir aylık ateşkes ve daha fazla görüşmeye yol açtı, ancak ateşkes o sırada uzatılmadı ve sonunda şiddet yeniden başladı.

TTP, son 15 yılda Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik çok sayıda saldırının arkasında yer aldı. Grubun bir hizbi, 2014 yılında kuzeybatıdaki Peşaver kentinde ordu tarafından işletilen bir okula düzenlenen ve çoğu okul çocuğu olmak üzere 148'den fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir saldırının da arkasındaydı.

İslamabad, Kabil'in Pakistan içindeki saldırılar için Afgan topraklarını kullanan TTP üyelerine karşı harekete geçmesini istiyor. Taliban yönetimi ele geçirmeden önce, İslamabad ve Kabil sık sık suç ticareti yaptılar ve birbirlerini savaşçıları korumakla suçladılar.

Pakistan şimdi sınır ötesi saldırıları önlemek için Afganistan sınırı boyunca bir çitin yüzde 93'ünün inşasını tamamladığını söylüyor.