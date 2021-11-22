Rusya, Batı'yı Ukrayna Gerilimi Konusunda 'Histeri' Körüklemekle Suçluyor

Kremlin, Amerika Birleşik Devletleri'ni defalarca Rusya'nın ortak sınırları boyunca asker yığılmasının ardından komşusuna bir saldırı başlatmaya hazır olduğunu öne sürerek Ukrayna üzerindeki “histeriyi” körüklemekle suçladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un Pazar günkü sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Washington'un Avrupa'daki ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna sınırındaki faaliyetleri konusunda endişeli olduğunu söylemesinden bir gün sonra geldi.

Peskov, Pazar günü devlet televizyonunda yayınlanan yorumlarda, "Bu histeri yapay olarak kışkırtılıyor" diyerek, bunun "mantıklı veya kibar" olmadığını öne sürdü.

“Okyanusun ötesinden silahlı kuvvetlerini getirenler tarafından bölgemizde bir tür olağandışı askeri faaliyetle suçlanıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri.”

Kiev daha önce Moskova'nın bir saldırı hazırlıyor olabileceğinden korktuğunu söylemişti. ABD ve NATO yetkilileri, yaklaşık iki haftadır, bölgedeki olağandışı Rus asker hareketlerine atıfta bulunarak benzer açıklamalar yapıyorlar.

Ukrayna askeri istihbarat şefi, bu hafta sonu Military Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna sınırları çevresinde yığılmış 92.000'den fazla askeri olduğunu ve Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında bir saldırıya hazırlandığını söyledi.

Kyrylo Budanov, böyle bir saldırının büyük olasılıkla hava saldırıları, topçu ve zırhlı saldırıları, ardından doğuda hava saldırıları, Odesa ve Mariupol'de amfibi saldırılar ve komşu Belarus üzerinden daha küçük bir saldırıyı içereceğini söyledi.

Ancak bu yılın başlarında bölgeye asker yığan Moskova, bu tür önerileri kışkırtıcı bularak defalarca reddetti ve ABD başkanlığındaki NATO'nun bölgedeki faaliyetlerini artırdığını söylediğinden şikayet etti.

Peskov, ABD'nin söylemleri göz önüne alındığında bölgede bir "provokasyon" olasılığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca, ülkenin doğusunda ayrılıkçı isyancılarla savaşan Kiev'in muhtemelen kendi sorunlarını zorla çözmenin bir yolunu aradığını öne sürdü.

Moskova, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etti ve aynı yıl Rusya destekli ayrılıkçılar, Rusya'ya komşu bölgelerde doğu Ukrayna'nın bir bölümünü ele geçirdi.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Rusya'yı Donbas'taki isyancı güçleri desteklemek için sınırın ötesine asker ve silah göndermekle suçluyor. Moskova bu iddiaları reddediyor.

Peskov, Moskova'nın NATO'nun Rusya'nın sınırları yakınında "askeri yumruğunu toplamaya" son vermesini ve Ukrayna'yı modern silahlarla silahlandırmayı bırakmasını istediğini söyledi.

Kremlin Eylül ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki askeri altyapısının genişletilmesi halinde NATO'nun Rusya'nın kırmızı çizgisini aşacağını söylemişti. Ukrayna donanmasını güçlendirmek için tasarlanmış iki yenilenmiş eski ABD Sahil Güvenlik devriye botunu taşıyan bir gemi Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'ndan geçti. NATO üyesi olmaya çalışan Ukrayna'nın bu yılın başlarında büyük miktarda ABD mühimmatı ve Javelin tanksavar füzeleri alması, Moskova'nın eleştirilerine yol açtı.