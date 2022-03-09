Rusya Aşırıya Kaçarken Ukrayna Bir Ülkeyi Nasıl Harekete Geçirdi?

Ukrayna'daki savaş Rusya ve dış dünya için iki şeyi vurgulamıştır: Rusya'nın çok vaunted askeri devriminin abartıldığı ve Ukrayna'nın işgale karşı direnişinin toplam olduğu.

Rusya'nın askeri yetenekleri, özellikle 2008 Gürcistan ihtilafı sonrasındaki modernizasyon programından sonra Batılıların gözünde inşa edildi. Rusya'nın silahlı kuvvetleri daha profesyonel bir zemine oturtılırken yeni ekipmanlar sipariş edildi ve eğitim gerçekçiliğe odaklandı. Orduya çeşitli senaryolara yanıt verme konusunda daha fazla esneklik sağlamak için tasarlanan yeni bir doktrin de geliştirildi.

Rusya'nın yeni "hibrit" askeri taktikleri, "gri" operasyonların –gerçek çatışma eşiğinin altındakiler- görüldüğü 2014 yılında Kırım yarımadasının nispeten kansız bir şekilde ele geçirilmesiyle vurgulandı. Rus askerleri, Rusya'nın Kırım'ı ele geçirme stratejik amacına ulaşmak için tek başlarına bir atış yapmadan yavaş yavaş bölgeye sızdılar.

O zamandan beri, Rusya ordusu giderek daha sofistike yıllık büyük ölçekli tatbikatlar yapıyor ve Ukrayna sınırında güçlerini oluşturmak için aylarca zaman geçirdi, Ukrayna'da ve ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinde çok az kişinin gerçekten gerçekleşeceğine inandığı bir istila için erzak, yakıt ve mühimmat topladı.

En fazla, iki ayrılıkçı cumhuriyeti kısmen ele geçirmek için bir Rus askeri operasyonu öngörüldü, ancak Rusya sonunda işgal ettiğinde bunun çok ötesine geçti - Donetsk ve Luhansk'ı geçti ve birden fazla cepheden ülkenin kalbine doğru ilerledi.

Sonra sıkıştı.

Rus askeri araçlarının yakıtı hızla tükendi ve sınırın diğer tarafında yiyecek ve yakıt stokları olmasına rağmen askerlerin yiyecekleri tükendi.

Öte yandan, ilk gün Ukrayna üslerine ve komuta kontrol merkezlerine düzenlenen yüzlerce füze saldırısı ve hava saldırısı, Ukrayna askeri direnişini yok etme amaçlarına ulaşamadı.

Rusya'nın hava kuvvetleri nerede?

Bu açılış saldırıları Ukrayna hava üslerinin hedef alındığını ancak imha edildiğini gördü; Rus saldırıları, Ukrayna hava kuvvetlerini durdurmak için gereken yoğunlukta yoktu.

Ukrayna'nınkinin kat kat daha büyük bir hava kuvvetlerine sahip olmasına rağmen, Rusya, mekanize zırh sütunlarının yerdeki pürüzsüz ve hızlı ilerlemesini korumak için gerekli şekilde gökyüzüne hakim olamadı. Bu birimler şimdi ülkenin derinliklerine doğru ilerlerken Ukrayna hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar.

Rus hava ve kara birlikleri arasındaki bu koordinasyon eksikliği, savunma kalkanında ilerleyen Rus zırhı etrafında boşluklar bıraktı ve aynı zamanda Ukrayna kara kuvvetlerinin Rus silahlı helikopterlerine başarılı bir şekilde saldırmasına izin vererek birçok kişiyi yok etti ve Rus ordu birliklerini koruma ve desteklerinden mahrum bıraktı.