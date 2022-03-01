Ruslar Ukrayna İşgali İçin 'Toplu Cezayı' Kınadı

ABD, Avrupa Birliği ve müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline kuşatılmış ülkeye silah sevkiyatı ve saldırgana sert yaptırımlar uygulanmasıyla karşılık verdi.

Rusya karşıtı önlemler arasında seçilmiş Rus bankalarını küresel finans sisteminden engelleme planının yanı sıra Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın ortaklarına yönelik kişisel yaptırımlar da yer alıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'yı parça parça küresel ekonomiden sıkıştırmanın" zamanının geldiğini açıkladı.

Ancak birçok Rus, liderlerinin eylemleri nedeniyle haksız yere cezalandırıldıklarına inanıyor ve bunun toplu ceza anlamına geldiğini düşünüyor.

Putin'in Birleşik Rusya partisi milletvekilleri arasında güçlü bir çoğunluğa sahip ve muhalifler sık sık seçimlerin özgür ve adil olmadığından şikayet ediyor, geçen yılki parlamento plebisitiyle ilgili protestolar patlak veriyor.

Kaç Rus'un cumhurbaşkanının kararını desteklediği henüz belli olmamakla birlikte, bağımsız anketçi Levada'nın işgalden sadece birkaç gün önce yaptığı bir anket, Rusların sadece yüzde 14'ünün önceki aylardaki askeri açmazdan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu gösterdi.

35 yaşındaki St Petersburglu Kirill Fedorov, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Donbas bölgelerini işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan önceki yaptırımlara atıfta bulunarak, "Yaptırımlar son sekiz yıldır sıradan insanlara uygulandı ve şimdi yenileri de var." dedi.

"Putin ve oligarklarına sadece birkaç gün önce, bunca zaman sonra yaptırımlar uygulandı!"

"Aynı zamanda, Avrupa Putin'i seçmediğimizi ve oyumuzun sayılamadığını çok iyi biliyor ve bu da [Avrupa'ya] daha da fazla nefret getiriyor. Sıradan insanları etkileyen yaptırımlar uygulayarak, düşman olduklarını daha da fazla göstermişlerdir."

Sakatlama etkisi

Rusya'ya karşı alınan önlemler arasında, seçilen Rus bankalarını Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği'nden veya dünya çapında 11.000'den fazla finans kuruluşu için işlem yapan Belçikalı bir şirket olan SWIFT'ten engelleme planı da yer alıyor.

Hareket, dış dünyayla iş ilişkilerini ciddi şekilde kısıtlayarak Rus ekonomisi üzerinde felç edici bir etki yaratabilir.

Pazartesi günü, Rus rublesi bir ABD sentinin altında rekor düşük seviyeye indi ve atılan Moskova karşıtı adımlardan bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

"Savaşın kendisi Rus ve dünya ekonomisi üzerinde dramatik bir etkiye sahip olacak. Birincisi, hem askeri personelin hem de sivillerin insan hayatını kaybetmesidir - uzun süreli bir psikolojik etki. Rusya, önceki yaptırımlardan uzun süre kurtulmasına izin verecek büyük altın rezervleri biriktirmiş olsa da, şimdi savaş makinesi için kullanılacak." dedi Bath Spa Üniversitesi'nden Inna Pomorina, Rus ekonomistlerin savaşı kınayan açık mektubunu imzaladı.

El Cezire'ye verdiği demeçte Bakan, "Rusya'nın yaptırımlar kapsamında SWIFT'ten men edilmesi Rus bankaları için büyük bir darbe olacaktır, çünkü mali işlemleri tamamlamak artık Rus şirketleri ve Rus hükümeti için o kadar basit olmayacaktır." dedi.

"Tabii ki, yaptırımlar sıradan insanlara da zarar verecek - seyahat edemeyecekler, fiyatlar yüksek enflasyon nedeniyle yükselecek, birçoğu işini kaybedecek ve uluslararası şirketler Rusya'da faaliyetini durduracak."