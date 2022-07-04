“Ruslar, Dayağın Benim Yeniden Eğitimim Olduğunu Söyledi”

Şehirleri Rus işgali altında bırakmak isteyen Ukraynalılar, filtrasyon olarak bilinen korkunç bir süreçten geçmeden bunu yapamazlar. Telefonlar aranıyor, sosyal medya hesapları taranıyor. Sivillere göre, suçlayıcı görülen herhangi bir şey dayağa yol açabilir ve birçoğu zorla Rusya'ya gönderilir. Andriy, Rus askerlerinin cep telefonunu bilgisayarlarına bağlayarak bazı dosyaları geri yüklemeye çalışırken endişeyle izledi. 28 Yaşında bir pazarlama sorumlusu olan Andriy, Mariupol'dan ayrılmaya çalışıyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tartışan kısa mesajlar veya haftalarca süren amansız bombardımanın neden olduğu kentindeki yıkımın fotoğrafları gibi bir Rus askerinin kendisine karşı kullanabileceğini düşündüğü her şeyi silmişti.

Ancak bir zamanlar Ukrayna'nın güneyindeki hareketli bir liman olan Mariupol'daki internet, Rusya'nın dayattığı kuşatmanın bir parçası olarak kesilmişti ve Andriy sosyal medyadaki bazı yayınlarını kaldıramamıştı. Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'den bazı Rus karşıtı mesajlar ve konuşmalar paylaştığı savaşın ilk günlerini hatırladı. "Mahvoldum" diye düşündü. Andriy, askerlerin zaten ona odaklandıklarını söyledi. Mayıs ayının başlarında, Mariupol'un doğusundaki küçük bir köy olan Bezimenne'de filtrasyon kuyruklarına ilk katıldığı gün, Ruslardan biri sakalını fark etti. Andriy, askerin, bir zamanlar aşırı sağcılarla bağlantısı olan şehirdeki eski bir milis olan Azak alayında bir savaşçı olduğunun bir işareti olduğunu hemen kabul ettiğini söyledi.

"Siz ve ekibiniz adamlarımızı mı öldürüyorsunuz?" diye sordu Andriy. Hiç orduda görev yapmış, O dedi ki, doğrudan mezun olduktan sonra çalışmaya başladı, ama "duymak istiyorum"etmediler. Askerler telefonundan geçerken, siyasi görüşlerine döndüler ve Zelensky hakkındaki görüşünü sordular. Andriy, dikkatli bir şekilde Zelensky'nin "iyi" olduğunu söyledi ve askerlerden biri bununla ne demek istediğini bilmek istedi. Andriy ona Zelensky'nin daha önce gelenlerden çok farklı olmayan başka bir başkan olduğunu ve aslında siyasetle pek ilgilenmediğini söyledi. "Eh," dedi asker, "sadece siyasetle ilgilenmediğini söylemelisin."