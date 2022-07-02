Rus Yanlısı İsyancılar Tarafından Suçlanan İki İngiliz

Yardım görevlisi olarak gönüllü olarak çalışan şef Dylan Healy, Nisan ayında bir kontrol noktasında yakalanmıştı .

Aynı gün Rusya, Andrew Hill'in teslim olduğunu söyleyen askeri üniformalı bir videosunu yayınladı.

Bu, diğer iki İngiliz adam, Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in geçen ay ölüm cezasına çarptırılmasının ardından geldi.

Doğu Ukrayna'da uluslararası olarak tanınmayan bir Rus vekil mahkemesinde görülen duruşmada Bay Healy ve Bay Hill ile aynı suçlamalarla karşı karşıya kaldılar.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o zamandan beri cezanın infaz edilmemesi talebiyle müdahale etti.

Ancak Rusya, Strasbourg mahkemesinin kararlarını artık uygulamadığını ve erkeklerin kaderinin Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin meselesi olduğunu söyleyerek çağrıyı reddetti.

Rusya'nın Tass haber ajansı tarafından yayınlanan bir rapora göre, kendi kendine Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden kimliği belirsiz bir yetkili, Bay Healy ve Bay Hill'in "paralı askerlik faaliyetleri" nedeniyle yargılanacağını iddia etti. Her iki adamın da müfettişlerle işbirliği yapmayı reddettiğini bildirdi.

Suçlamalara ilişkin bağımsız bir doğrulama yapılmadı.

Dışişleri Bakanlığı, savaş esirlerinin ve sivillerin siyasi amaçlarla sömürülmesini kınadığını söyledi.

Bir sözcü, "Ukrayna hükümetiyle davaları hakkında sürekli temas halindeyiz ve Ukrayna'nın onları serbest bırakma çabalarında tam destek veriyoruz" dedi.

Bay Healy'nin bu yılın başlarında yakalanması, bölgede çalışan bir yardım kuruluşu olan Prezidyum Ağı tarafından duyuruldu ve kendisi ve başka bir İngiliz olan Paul Urey'in Zaporizhzhia yakınlarında bağımsız olarak insani yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Yakalandıkları sırada, Bay Healy'nin, şehrin güneyindeki bir köyden bir aileyi kurtarmak için Bay Urey ile birlikte araba kullandığı söylendi.

Bay Urey'in şu anda nerede olduğu belli değil. Nisan ayında annesi Linda, kendisini kaçıranları, kendisini ve çocuklarının yanına gelmesine izin vermeye çağırdı .

Eğitim yoluyla bir şef olarak tanımlanan Bay Healy, aslen Cambridgeshire'daki Huntingdon'lıdır.

Presidium Network'ün kurucu ortağı Dominik Byrne, örgütünün Bay Healy'nin bağımsız bir insani yardım gönüllüsü olduğuna ve herhangi bir askeri harekata karışmadığına dair kanıtları olduğunu söyledi.

Grubunun, "çok korkmuş" ve oğullarının mümkün olan en kısa sürede eve gelmesini isteyen Healy ailesiyle düzenli temas halinde olduğunu söyledi.

Ailenin, İngiliz hükümeti ve onun refahını kontrol etmek için Bay Healy'ye erişmeye çalışan Kızıl Haç ile temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Bay Byrne, muhtemelen sürekli sorgulanan ve korkunç koşullarda tutulan iki adam için korkunç bir durum olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Bay Hill'in Ukrayna'nın güneybatısındaki Mykolaiv bölgesinde yakalandığını söyledi. Ukraynalı güçlerle savaşırken yakalandığı sanılıyor.

Rusya'nın yayınladığı videoda kamuflaj giyen ve kolu askıda olan Plymouth'lu olduğunu ve partnerinden dört çocuğu olduğunu söyledi. Ukrayna'ya yardım etmek için kendi isteğiyle seyahat ettiğini söyledi.

Geçen ay, Aslin'in ailesi, kendisine infazının gerçekleşeceğinin söylendiğini ve zamanının tükendiğini söyledi.

Aslin'in büyükannesi Pamela Hall BBC'ye verdiği demeçte, "Hiçbir kelime yok - herkesin en kötü kabusu olmalı" dedi.

Ölüm cezalarını "kesinlikle hiçbir meşruiyeti olmayan düzmece bir karar" olarak nitelendiren Birleşik Krallık hükümeti, Bay Aslin ve Bay Pinner'a Cenevre Sözleşmelerinde belirtilen yasalar uyarınca savaş esiri olarak muamele edilmesi gerektiğini söyledi.

Erkekleri desteklemek için elinden gelen her şeyi yaptığını ve aileleriyle yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Üçüncü bir kişi - 21 yaşındaki Faslı Brahim Saaudun - Bay Aslin ve Bay Pinner ile birlikte yargılandı ve ayrıca ölüme mahkum edildi.