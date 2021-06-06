Rus Sevgilisini 48 Saat Boyunca Dövmüştü! 14 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Meydana gelen korkunç olayda Otevya Elvıra isimli Rus sevgilisini otel odasına kapatan ve iki gün boyunca döverek yüzünü tanınmayacak hale getiren şahıs hakkında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı bilgisine ulaşıldı. 48 saat boyunca sevgilisini otel odasına kilitleyen ve şiddete maruz bırakan Alp Mutlu hakkında dava açıldı ve konu hakkında detaylı bilgiler öğrenildi.

40 yaşında olduğu öğrenilen ve otomobil sektöründe yöneticilik yapmakta olan Alp Mutlu, yaklaşık olarak 1 senedir birlikte olduğu Rus uyruklu 47 yaşındaki sevgilisi ile 13 Mart tarihinde İstanbul Ataşehir'de bulunan bir otele gitti. 2 gün boyunca şiddete maruz kalan kadının iddiasına göre otele gitmelerinin ertesi gününde yaklaşık olarak 1 buçuk litre içki içen 40 yaşındaki Alp Mutlu, kendisine şiddet uygulamaya başladı ve gerekçe olarak eski kocasından çocuk doğurduğunu fakat kendisinden doğurmadığını söyledi. Rus uyruklu kadın ise Türk sevgilisinden aldığı darbeler sonucunda kanlar içerisinde kaldı ve işkence çok uzun saatler boyunca devam etti. Otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu, sevgilisinin kanının bulaştığı ellerini yalamaya başladı ve bir yandan da “Tadın ne güzel. Rusya’ya gelip yüzünü keseceğim. Seni öldüreceğim” şeklinde ifadeler kullandı. Rus uyruklu sevgilisine 2 gün boyunca şiddet uygulayan Alp Mutlu, işkenceye ertesi gün de devam etti. Yüzü tanınmaz hale gelen zavallı kadının yere düşmesi sonucunda ise başına tekme atmaya başladı.

Otel Görevlisi Şiddet Gören Kadına Yardım Etmedi ve Kadını Saldırgana Teslim Etti

15 Mart tarihinde ise Alp Mutlu isimli saldırgan, sigara almak adına dışarı çıktı ve Elvıra hemen resepsiyona giderek polis çağırmalarını talep etti. Fakat otel görevlisi, iki gün boyunca şiddet gören kadına yardım etmek yerine Alp Mutlu'ya “Seninki burada” dedi ve şiddet uygulamaya devam etmesi için yardım etti. Otel görevlisi odadan çıktığı zaman ise Alp Mutlu, Rus uyruklu kadına şiddet uygulamaya devam etti ve genç kadının yüzü tanınmaz hale geldi.