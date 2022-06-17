Rus Savaş Gemisi Baltık Denizi'nde Danimarka Karasularını İhlal Etti

Üst düzey politikacılar Cuma günü bir demokrasi festivali için yakınlarda toplanırken, bir Rus savaş gemisi Baltık Denizi'ndeki Danimarka karasularını iki kez ihlal etti.

Olaylar, yakınlardaki bir adada kıdemli yasa koyucular ve iş adamlarının katıldığı yıllık festival devam ederken meydana geldi.

Silahlı kuvvetler tarafından yapılan açıklamada , Rus savaş gemisinin izinsiz olarak Danimarka sularına 02:30'da (00:30 GMT) girdiği ve birkaç saat sonra tekrar girdiği belirtildi . Danimarka donanmasının telsiz mesajının ardından gemi hemen bölgeyi terk etti.

Christianso adası, Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden 300 km (190 mil) uzaklıkta yer almaktadır.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, olay üzerine Rus büyükelçisini çağırdı.

Kofod, Twitter'da, yakınlarda gerçekleşen yıllık siyasi olaya atıfta bulunarak, "#fmdk'nin ortasında son derece sorumsuz, kaba ve tamamen kabul edilemez bir Rus provokasyonu" yazdı.

"Zorba taktikleri Danimarka'ya karşı işe yaramaz. Rus büyükelçisi çağrılmıştı.”

Her yıl düzenlenen festivale Kofod ve Başbakan Mette Frederiksen de dahil olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri katılıyor.

Ancak Danimarka savunma bakanı Morten Bodskov yerel basına verdiği demeçte, olaya yönelik acil bir tehdit olmadığını söyledi.

Bodskov, "Baltık Denizi'nin yüksek gerilim bölgesi haline geldiğini kabul etmeliyiz" diyerek, bunun Rusya'nın Danimarka topraklarını ilk kez ihlal etmediğini de sözlerine ekledi.

Danimarka bir NATO üyesidir ve Rusya'nın Şubat ayındaki işgalinden bu yana Ukrayna'ya hem tanksavar fırlatıcıları hem de gemisavar füze sistemi gönderdi .

Ukrayna savunma bakanı geçen ay, Kiev'in Danimarka'dan Harpoon füzeleri almaya başladığını, teslimatların birkaç ülke arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Cuma günü, Ukrayna, kuvvetlerinin Karadeniz'de bir Rus deniz römorkörünü iki Zıpkın füzesiyle vurduğunu ve ilk kez bir Rus gemisini Batı tarafından sağlanan gemisavar silahlarla vurduğunu iddia ettiğini söyledi.

Kopenhag'daki Rus büyükelçiliği, e-posta ve telefon yoluyla yapılan yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.