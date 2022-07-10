Rus Roketleri 15 Kişiyi Öldürdü

Beş kurban sağ olarak çıkarıldı. Ölü sayısı Ukraynalı bir acil servis yetkilisi tarafından verildi.

Beş katlı binanın bir tarafı paramparça oldu ve geriye bir moloz yığını kaldı. Chasiv Yar, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinin yakınındadır.

Donetsk, Rus baskısının odak noktası.

Bölge valisi Pavlo Kyrylenko, yıkıma Rus Uragan roketlerinin neden olduğunu söyledi.

Güneyde, Ukrayna kuvvetleri Pazar günü Rus işgali altındaki Herson şehrine füze ateşledi. Her iki taraftan gelen raporlar çelişkili: Ukraynalı bir yetkili bir Rus askeri üssünün vurulduğunu, Rus raporları ise bir hastanenin hasar gördüğünü ve bir evin yıkıldığını söyledi.

Odesa merkezli üst düzey bir Ukraynalı yetkili olan Serhiy Bratchuk, Ukrayna kuvvetlerinin "Kherson bölgesindeki işgalcilerin üssünü vurduğunu" iddia etti ve görünüşe göre Kherson'un üzerinde büyük bir duman bulutu gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Rusya'nın Tass haber ajansı, Kherson'un hava savunma sisteminin geri ateşlendiğini ve şehirde dört patlamanın duyulduğunu söyledi. Ukrayna füzesinin bir evi yıktığı ve iki kişinin yaralandığı bildirildi. Rus haber sitesi Khersonsky Vyestnik, Ukrayna saldırısında bir hastanenin hasar gördüğünü söyledi.

Füze saldırısının etkisi teyit edilemedi.

Düzinelerce acil durum çalışanı, beton levhaları kaldırmak için bir buldozer ve vinç yardımıyla Chasiv Yar'da hala beton ve moloz yığınlarının altında ceset arıyor.

Bir apartmanın tüm cephesi yıkıldı. Komşu bir blok da ciddi şekilde hasar görürken, kırılan camlar, ahşap ve beton zemine saçıldı. Acil servisler hala enkaz altında hayatta kalanları arıyordu. Herhangi bir ses olup olmadığını anlamak için zaman zaman işlerini durdururlardı.

Biz oradayken, enkazın altından sadece yaralı bir köpek çıkarıldı. Biz gelene kadar ölülerin cesetleri çoktan toplanmıştı. Bazı görgü tanıkları, bazı cesetlerin askeri üniforma giydiğini söyledi. Ama burada yaşayanların çoğu sivildi.

Hayatta kalanlar, hasar gören evlerinden eşyalarını topluyor ve komşulara yiyecek dağıtıyorlardı. Dün gece geç saatlerde büyük patlamaların flaşlarını görmekten ve duymaktan bahsettiler. Ancak gün ışığında bunun askeri bir pozisyon olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu.

Bir kez daha, Rus topçularının insanların evlerini yıktığı ve sivilleri öldürdüğü ortaya çıktı. Bu savaş boyunca gösterilen tanıdık bir model - Rus pişmanlık belirtisi olmadan.