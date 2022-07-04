Rus Petrol Fiyatlarını Sınırlandırmak İçin G7 Önerisi İşe Yarayabilir Mi?

Ukrayna savaşında askeri çatışmalar devam ederken , Batı'nın Rusya'nın yükselen petrol gelirlerini doğrudan yayılmacı emellerini finanse etmeye çalışmak ve durdurmak için fiyat tavanları için planlarını duyurmasıyla birlikte, enerji üzerindeki paralel çatışma tırmanmaya devam ediyor.

Dünyanın en zengin Batılı ülkelerinden oluşan bir grup olan Yediler Grubu (G7), Bavyera'daki yakın tarihli bir zirvede, Rus petrol fiyatlarını sınırlamanın fizibilitesini araştırdığını ve böylece Moskova'nın işgal nedeniyle piyasa fiyatlarındaki sıçramalardan kâr etmesini engellediğini söyledi.

Grup, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere gibi Rusya'nın en sesli düşmanlarının çoğunu içeriyor ve bir bildiride, belirli bir fiyattan veya altında satın alınmayan Rus petrolünün ihracatını durdurmaya çalışacağını söyledi. Böyle dramatik bir teklifin ayrıntılarının hala taslak haline getirilmesi gerekecek olsa da, açıklamanın siyasi etkileri, küçümseyen ve şüpheci bir Kremlin tarafından yüksek sesle ve net bir şekilde duyuldu.

Bir fiyat tavanı, belirli bir miktarın üzerindeki Rus petrol sevkiyatları için sigortayı veya finansmanı azaltmak veya yasaklamak için bir sistem aracılığıyla işe yarayabilir.

Basit bir ifadeyle, bir tanker Rusya'dan G7'nin belirlediği varil fiyatından daha yüksek bir petrol sevkiyatı almayı kabul ederse, böyle bir işlemin başarılı olması için gerekli olan sigorta ve finansal hizmetleri alamayacaktır.

Ancak açık olan bir şey var ki, böyle bir hareketin işe yaraması için G7'nin üyeliğinin ötesindeki ülkeleri - özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye gibi büyük Rus ham petrol tüketicileri - dahil etmesi gerekecek ve petrolü doldurmak için alternatif üreticiler bulması gerekecek.

Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunun ekonomist ve yardımcı üyesi Timothy Ash, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Zor olacak, Batı ülkeleri arasında uygulanabilir görünüyor, ancak uluslararası olarak başkalarının katılması gerekiyor ve buna Hindistan ve Çin de dahil" dedi. .

Yaptırımların veya bu tür önlemlerin bir yönü, küresel piyasalar üzerindeki istenmeyen sonuçlarıdır” dedi. Bir dereceye kadar tüm piyasalar gibi, talep ve arzın etkileri vardır. Batı çok büyük miktarda petrol tükettiğinden, teknik olarak fiyat konusunda biraz söz sahibi olması gerekir.

“Ancak manipülasyon bir yana, küresel ekonomi, Ukrayna'daki savaştan dolayı talebin etkin bir şekilde kendi kendine düşmesine neden olacak bir yavaşlama yaşayabilir. Tuhaf bir şekilde, stagflasyon Rus enerjisine karşı bir sonraki silah olabilir” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Bavyera'da gazetecilere verdiği demeçte, G7 liderlerinin petrol ve ihracat sigortasıyla ilgili hizmetler aracılığıyla petrol fiyatlarında tavan etkisi yaratan teknik bir mekanizmayı tartışacaklarını söyledi.