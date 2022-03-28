Rus Novaya Gazeta Gazetesi Uyarı Üzerine Faaliyetlerini Askıya Aldı

Editörü Dmitry Muratov'un geçen yılki Nobel Barış Ödülü'nün ortak sahibi olduğu Rus Novaya Gazeta gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel operasyonunun" sonuna kadar çevrimiçi ve basılı faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkındaki materyalleri yeni bir medya yasasına uymak için web sitesinden kaldıran soruşturma makalesi, Pazartesi günü devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor'dan haberciliği hakkında bir uyarı daha aldığını ve bunun da operasyonları durdurmasına yol açtığını belirtti.

Gazetenin internet sitesinde yer alan yazıda, "Gazetenin web sitemizde, sosyal medya ağlarımızda ve basılı olarak yayınlanmasını 'Ukrayna topraklarındaki özel operasyonun' sonuna kadar askıya alıyoruz."

Muratov ve muhabirleri okuyuculara gönderdiği ayrı bir mesajda, faaliyetlerini durdurma kararının zor ama gerekli olduğunu söylediler.

Notnda, "Başka seçenek yok." ifadesi yer alan not şöyle devam etti: "Bu yüzden, bu seçeneğin başka bir seçeneği yok." "Bizim için, ve biliyorum ki, senin için bu korkunç ve zor bir karar."

Rus haber ajansları tarafından yayınlanan yorumlarda Roskomnadzor, Novaya Gazeta'ya yayınlarında yetkililer tarafından "yabancı ajan" olarak kabul edilen bir örgütü doğru şekilde tanımlayamadığı için ikinci bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Liberal Rusya medya kuruluşlarına yönelik baskı, Moskova'nın geçen ay Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana artarken, ana akım medya ve devlet kontrolündeki örgütlerin çoğu Kremlin'in ihtilafı tanımlamak için kullandığı dile sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Novaya Gazeta'nın duyurusu, Rus medyasında kalan az sayıdaki liberal seslerden biri olan Ekho Moskvy radyo istasyonunun bu ay kapatılmasının ardından geldi. Yetkililer, BBC, Amerika'nın Sesi ve Özgür Avrupa Radyosu/Özgürlük Radyosu da dahil olmak üzere çok sayıda kuruluşun web sitelerini de engelledi.

Pazartesi günü adalet bakanlığı Alman Deutsche Welle' yi yabancı ajan olarak etiketlemiş olduğu medya kuruluşları listesine ekledi.

Novaya Gazeta okuyucuları ve Kremlin karşıtı aktivistler, gazetenin mevcut Rus medya ortamında artık faaliyet gösteremeyeceğinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Hapisteki siyasi aktivist Andrei Pivovarov'un ekibi Twitter'dan yazdığı yazıda, "Roskomnadzor'un çalışmalarını durduran kişi olmasını gerçekten isterim." dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Novaya Gazeta, yıllardır hak ihlalleri ve yolsuzlukla ilgili soruşturmaları nedeniyle muhabirlerine yönelik gözdağı ve saldırılara maruz kaldı.

Muratov geçtiğimiz Ekim ayında Nobel Barış Ödülü'nün ortak sahibi olarak atanması üzerine yaptığı açıklamada, bunu çalışmaları nedeniyle öldürülen altı gazetecinin anısına adadığını söyledi.

Haber ajansına yapılan uyarı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'nın Kremlin tarafından "düşmanca" görülen ülkelerin vatandaşları için Rusya'ya girişleri kısıtlamaya hazırlandığını söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

Bunlar arasında ABD, Birleşik Krallık ve 27 Avrupa Birliği üye ülkesinin tamamı yer alıyor.