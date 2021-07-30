Rus Modülünün Aksilikleri, Uluslararası Uzay İstasyonunu İstikrarsızlaştırıyor

ABD uzay ajansı Nasa, "Görev kontrol ekipleri eylemi düzeltti ve tüm sistemler normal çalışıyor." Dedi.

Bu, ISS'nin diğer modüllerindeki iticileri etkinleştirerek yapıldı. Şu anda bir soruşturma yürütülüyor.

ABD'li ve Rus yetkililer, uzay istasyonundaki yedi mürettebat üyesinin hiçbir zaman tehlikede olmadığını vurguladı.

Arıza, Nauka modülünün Dünya'dan sekiz günlük bir uçuşun ardından Perşembe günü ISS'ye kenetlenmesinden üç saat sonra meydana geldi.

NASA yetkilileri, Nauka'nın jetlerinin 12:34 EDT'de (16:45 GMT) komutasız ateş etmeye başladığını ve "istasyonu 45 derece hareket ettirdiğini" söyledi.

Rus Zvezda segmenti ve bir Progress yük gemisi daha sonra istasyonu doğru yönlendirme konfigürasyonuna geri itmek için yanıt verdi. Olay 13:29 EDT tarafından sona erdi.

Nasa'nın ISS program yöneticisi Joel Montalbano, "Bugün gördüğümüz, görev kontrol uçuş ekiplerinin harika bir işiydi" dedi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bu adamlar yine rock yıldızlarıydı ve bizi tekrar tutum kontrolüne aldılar. Bu aynı zamanda ne kadar sağlam bir araca sahip olduğumuzu ve bu beklenmedik durumları alma, onlardan kurtulma ve devam etme yeteneğimizi gösteriyor" dedi.

Olay sırasında ISS ekibiyle iletişim, dört dakika ve yedi dakika olmak üzere iki dönem boyunca kesildi. Ancak ABD ajansı, astronotların güvende olduğunu söyledi. "Gerçekten herhangi bir hareket hissetmediler", diye ekledi.

Bu aksilik, Nasa ve Boeing'i, Boeing'in gelecekte astronot taşımayı amaçlayan bir araç olan Starliner kapsülünün Cuma günkü mürettebatsız test uçuşunu geri çekmeye zorladı.

Nasa'nın ticari ekip programının yöneticisi Steve Stich, "UUİ programına bugün olanları değerlendirmesi, nedenini belirlemesi ve gerçekten Starliner fırlatmasını desteklemeye hazır olduklarından emin olmaları için zaman vermek istedik" dedi. "Şu anda en erken fırsat, 13:20 EDT (17:20 GMT) lansmanı olacak olan 3 Ağustos Salı olacaktı.

13 metre uzunluğundaki, 20 tonluk Nauka, daha önce yörüngedeki platformun arkasına bağlandı ve istasyondaki diğer büyük Rus bölümleriyle bağlantı kurdu.

Modülün 2007'de piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak kısmen bütçe zorlukları ve aynı zamanda mühendislerin geliştirme sırasında bir dizi teknik sorunla karşılaşması nedeniyle gemi programda tekrarlanan kaymalara maruz kaldı.

Bir hafta önce Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan sonra bile, Moskova'daki kontrolörlerden geçici çözümler gerektiren tahrik sorunları yaşadı. Ancak sonunda planlanan tarihte istasyona yanaştı.

Yeni modül, ISS'nin yaşanabilir hacminde önemli bir artış sağlayarak, onu 70 metreküp yükseltecek. Kozmonotlar ekstra alanı deneyler yapmak ve kargo depolamak için kullanacak. Ayrıca burayı dinlenme alanı olarak kullanacaklar ve mürettebatın istasyonda kullanması için başka bir tuvaleti var.

Ayrıca modül, Avrupa Uzay Ajansı (Esa) tarafından sağlanan büyük bir robotik kol (ERA) taşıyor.

11 metre uzunluğundaki bu cihaz, ISS'nin Rusya'nın her tarafında çalışabilecek. Bir "dirsek" eklemi yardımıyla, el ele hareket ederek pozisyon değiştirecektir.

Nauka'nın kurulumu, Rusya'nın ISS projesinde gelecekteki rolünü sorguladığı sırada geldi.

Moskova yetkilileri geçtiğimiz günlerde yörüngedeki bazı donanımlarının 20 yıldan fazla yaşı konusunda uyardı ve ülkenin 2025'te istasyondan çekilebileceğini ima etti. Ve Rusya, ABD liderliğindeki ay platformuna katılmaya çok az ilgi gösterdi, Bu on yıl içinde monte edilecek olan Ağ Geçidi olarak bilinir.