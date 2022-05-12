Rus Mahkemesi Kırımlı Müslümanları Hapse Mahkum Etti

Bir Rus askeri mahkemesi, bir topluluk figürünün El Cezire'ye verdiği demeçte, bir Rus askeri mahkemesinin ilhak edilen Kırım'dan beş Müslüman erkeği "İslamcı" bir örgüte üye oldukları iddiasıyla 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırdığını söyledi.

Perşembe günkü karar, Moskova'nın bir zamanlar Karadeniz yarımadasına egemen olan ve 2014 ilhakına şiddetle direnen Müslüman bir azınlık olan Kırım Tatarları üzerindeki sürekli baskısını sürdürüyor gibi görünüyor.

Toplum liderleri, düzinelerce Tatar erkeğin yargılanmayı beklediğini veya mahkum edildiğini ve yaklaşık 200 çocuğun "babasız" bırakıldığını söylüyor.

Aktivist Mumine Salieva, El Cezire'ye verdiği demeçte, güneybatıdaki Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölgesi Askeri mahkemesi Perşembe günü Bilyal Adilov'u 14 yıl hapis cezasına çarptırırken, İzzet Abdullaev, Tofik Abdulgaziev, Vladlen Abdulkadyrov ve Mejit Abdurakhmanov 12 yıl hapis cezası aldı.

Adamlar, Müslüman Halifeliğin barışçıl bir şekilde restorasyonunu savunan bir örgüt olan Hizb-ut Tahrir'in üyesi olmakla suçlandılar. Ukrayna'da serbestçe faaliyet gösteriyor, ancak Rusya'da "aşırılıkçı" bir grup olarak yasaklandı.

Saliyeva, Kremlin'in mahkemelere özellikle ceza hakkında resmi bilgi vermemeleri talimatını verdiğini, sanıkların ise yıllardır yargılanmayı beklediğini söyledi.

Dört çocuk annesi El Cezire'ye verdiği demeçte, "Rus medya kuruluşları bu konuda yazmıyor ve mahkeme avukatlara verilen bilgileri açıklamıyor" dedi.

Tur rehberi ve amatör güreşçi olan kocası Seyran Saliev, 2017 yılında tutuklandı ve 22 Müslüman erkekle birlikte bir mahkeme öncesi gözaltı merkezinde tutuldu.

"Terör örgütü" üyesi oldukları iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyalar.

Kırım dışında yaşayan binlerce Tatar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından sonra yeni tehditlerle karşı karşıya kaldı.

Rus güçleri, Mart ayında işgal altındaki güneydeki Melitopol kentinde bir Tatar aktiviste baskı yapmakla suçlandı ve bazı Tatar sürgünleri Ruslarla savaşmak için gönüllü oldu.

Hapis cezası ve yerinden edilme

Saliyeva, 2014'ten bu yana, üç düzine Tatar Müslüman'ın, sadece bu yıl 17'si de dahil olmak üzere uzun hapis cezalarına çarptırıldığını söyledi.

Sonuç olarak toplam 197 Tatar çocuğunun "babasız" olduğunu da sözlerine ekledi.

O ve hapisteki Müslümanların diğer eşleri, çocuklarını düzenli sanat derslerine götürüyor, oyun oynuyor ve Tatar tarihi ile ilgili yerlere geziler düzenliyor. Çocuklar ayrıca psikologlarla da seanslar yaparlar.

"Bahar tatili için, [diğer] Tatar aileler onları evlerine davet etti," dedi Salieva, topluluk ruhunu tarif ederek.

Bu arada, yüzlerce Müslüman ve laik aktivist, baskıdan korkarak Kırım'dan Ukrayna, Türkiye veya diğer ülkelere kaçtı.

Gözlemciler, Rus yetkililerin Çeçenya'da ve çoğunlukla Müslüman olan diğer bölgelerde barışçıl Müslümanlara zulmetme modelini izlediğini söyledi.

Topluluk lideri Zair Smedlyaev, 2018'de El Cezire'ye verdiği demeçte, "İkinci Çeçen savaşının başlamasından önce [1999'da] Çeçenya'da benzer bir şey oluyordu, [Rus] medyası aktif olarak bir 'terörist halk' imajı yarattı" dedi.

Kırım Tatarları, tarihin çeşitli dönemlerinde yerlerinden edilmiş ve hedef alınmıştır.

Sovyet lideri Josef Stalin, 1944'te tüm Kırım Tatar topluluğunu Alman Nazilerle "işbirliği yapmakla" suçlayarak Karadeniz yarımadasından sürdü.

Sığır vagonlarıyla Orta Asya'ya ve Ural Dağları'na götürüldüler ve bunların yarısına yakını yolda öldü.

"Duraklamalar sırasında askerler bağırdı, 'Öldün mü? Sürgün sırasında 10 yaşında olan emekli sulama uzmanı Nuri Emirvaliyev, 2018'de El Cezire'ye verdiği demeçte, ailesinin Sovyet Özbekistan'a yaptığı iki aylık yolculuğu hatırlattı.

Tatarlar on yıllarca tehciri protesto ettiler ve sadece son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, kayıp mülk ve akrabaları için herhangi bir tazminat ödemeden Kırım'a dönmelerine izin verdi.

Sovyet sonrası Ukrayna'da Tatarlar ayrımcılığa maruz kaldılar ve hükümet ve polis işlerinden neredeyse men edildiler.

Ancak, 2014 ilhakı sırasında Kiev'in yanında yer aldılar.

Tatar aktivistler, Rus birliklerinin ve zırhlı araçların hareketi hakkında daha geniş bir topluluğu anında bilgilendirmek için akıllı telefon uygulamalarını kullandılar ve mahallelerine girmelerini engellediler.

Kremlin buna gözdağı, kaçırma ve baskı kampanyasıyla karşılık verdi.

Birkaç Tatar adamı ortadan kayboldu ve komşular bazılarının iri yarı adamlar tarafından işaretsiz arabalara veya teneke kutulara zorlandığını gördü.