Rus Kuvvetleri Ukrayna'nın Kilit Kenti Severodonetsk'in Yarısını Ele Geçirdi

Belediye başkanı, Associated Press'e verdiği demeçte, Rus kuvvetlerinin "çılgınca bir baskı" içinde, Moskova'nın endüstriyel Donbas bölgesinin ele geçirilmesini hızlı bir şekilde tamamlama çabalarının anahtarı olan doğu Ukrayna'nın Severodonetsk kentinin yarısını ele geçirdiğini söyledi.

Oleksandr Striuk, Salı günü Associated Press'e verdiği demeçte, "Şehir esasen acımasızca blok blok yok ediliyor" dedi. Ağır sokak çatışmalarının devam ettiğini ve topçu bombardımanlarının, bir zamanlar 100.000'den fazla insana ev sahipliği yapan harap şehirde hala barınan tahmini 13.000 sivilin hayatını tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 1.500'den fazla sakinin çeşitli nedenlerden öldüğüne inanan belediye başkanı, gece gündüz süren bombardımanların ortasında sivil kayıpları izlemenin imkansız olduğunu söyledi. Severodonetsk'ten tahliye çabaları bombardıman nedeniyle durduruldu.

Striuk, "Siviller doğrudan saldırılardan, parçalanma yaralarından ve yıkılan binaların enkazı altında ölüyor, çünkü sakinlerin çoğu bodrum katlarında ve barınaklarda saklanıyor" dedi.

Belediye başkanı, şehrin elektriğinin kesildiğini ve insanların suya, gıdaya ve ilaca ihtiyacı olduğunu belirterek, "Birkaç gün daha gıda tedariki var, ancak mesele bunların nasıl dağıtılacağı" dedi.

Bir TASS haber ajansı raporunda aktarılan Moskova destekli ayrılıkçı bir lider, Salı günü erken saatlerde, Rus kuvvetlerinin şehrin yaklaşık üçte birinin kontrolünü ele geçirdiğini, ancak umulduğu kadar hızlı ilerlemediklerini söyledi.

"Ancak, her şeyden önce, şehrin altyapısını korumak istiyoruz" dedi.

Bölge valisi Serhiy Haidai Salı günü Ukrayna devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rus birliklerinin yavaş yavaş şehir merkezine doğru ilerlediğini, ancak Severodonetsk'i savunan Ukrayna birliklerinin nehrin karşısındaki Lysychansk'a geri çekilebilecekleri için kuşatılma riski altında olmadıklarını söyledi.

Askeri analistler, Severodonetsk için mücadeleyi Kremlin için zamana karşı yarışın bir parçası olarak nitelendirdi. Şehir, Rusya'nın Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için daha fazla Batı silahı gelmeden önce Donbas'ın doğu sanayi bölgesinin ele geçirilmesini hızlı bir şekilde tamamlama çabaları için önemlidir.

Associated Press, Ukraynalı askeri analist Oleh Jdanov'un "Kremlin, zaman kaybetmeyi göze alamayacağını ve ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeyi genişletmek için son şansı kullanması gerektiğini çünkü Batı silahlarının Ukrayna'ya gelmesinin bunu imkansız hale getirebileceğini" söyledi.

Luhansk, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalini başlatmasıyla Rusya tarafından bağımsız olarak tanındı, ancak Kiev ve Batılı müttefikleri onu Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor. Rusya, Moskova'nın ayrılıkçı vekiller adına hak iddia ettiği Luhansk ve Donetsk bölgelerinden oluşan Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek için baskı yapıyor.

32 yaşındaki Fransız gazeteci Frédéric Leclerc-Imhoff, işvereni Fransız yayıncı BFM TV'ye göre, Pazartesi günü Severodonetsk yakınlarında, Ukrayna'daki tahliyeleri takip ederken bombardımandan şarapnel tarafından vurulduğu zaman öldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Leclerc-Imhoff'un Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da ölen 32. medya çalışanı olduğunu söyledi.