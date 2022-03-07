Rus Kuliak, Z Sembolünü Gösterdikten Sonra Disiplin Cezasıyla Karşı Karşıya

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), Rus artistik jimnastikçi Ivan Kuliak hakkında, Rusya'nın bir etkinlik sırasında Ukrayna'yı işgaline verilen desteğin bir sembolünü sergilemedeki "şok edici davranışı" nedeniyle disiplin işlemleri açacağını açıkladı.

Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Aparatı Dünya Kupası'nda paralel barlar finalinde üçüncü olan 20 yaşındaki oyuncu, altın madalya kazanan Ukraynalı Illia Kovtun'un yanında dururken kıyafetinin önüne belirgin bir şekilde "Z" harfini koydurmuştu.

Rus güçleri, Moskova'nın komşusunu işgalinin ardından Ukrayna'daki tanklarında ve araçlarında Z harfini tanımlayıcı bir sembol olarak kullandı. İstilanın bazı destekçileri de sembolü sergiliyor.

"Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Jimnastik Etik Vakfı'ndan disiplin işlemleri açmasını isteyeceğini doğruladı... Kuliak, Apparatus Dünya Kupası'ndaki şok edici davranışının ardından," dedi FIG Pazar günü yaptığı açıklamada.

Rusya, Ukrayna'daki eylemlerini toprakları işgal etmek için değil, komşusunun askeri yeteneklerini yok etmek ve tehlikeli milliyetçiler olarak gördüğü şeyi ele geçirmek için tasarlanmış "özel bir operasyon" olarak nitelendiriyor.

FIG, Rusya ve Belarus'taki tüm etkinliklerini iptal ederek, bir sonraki duyuruya kadar diğer etkinlikleri iki ülkeye tahsis etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Belarus, Rus kuvvetleri için önemli bir toplanma alanı olmuştur.

"FIG, 4 Mart'ta Rusya ve Belarus'a karşı daha fazla önlem kabul etti. 7 Mart 2022'den itibaren, Rus ve Belaruslu sporcuların ve hakimler de dahil olmak üzere yetkililerin FIG yarışmalarına veya FIG onaylı yarışmalara katılmasına izin verilmemektedir." ifadesi de yer aldı.