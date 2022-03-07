Rus Güçleri Ukrayna Nükleer Santraline Müdahale Ediyor

Birleşmiş Milletler nükleer izleme örgütü, Rus güçlerinin Zaporizhzhia nükleer santralini Cuma günü ele geçirdikten sonra kontrollerini sıkılaştırdığı konusunda uyardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) başkanı Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın nükleer regülatörün, Ukrayna'nın en büyüğü olan santraldeki personelin artık Rus güçlerinden herhangi bir operasyon, hatta bakım için onay almaları gerektiği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Yetkili, Rus güçlerinin santraldeki bazı mobil ağları ve interneti de kapatarak, normal iletişim kanalları aracılığıyla siteden güvenilir bilgi alma olasılığını engellediğini söyledi.

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, "Bugün bana bildirilen bu gelişmelerden son derece endişeliyim." dedi.

"Santralin güvenli ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi için, yönetim ve personelin hayati görevlerini yersiz dış müdahale veya baskı olmadan istikrarlı koşullarda yerine getirmelerine izin verilmelidir." diye de ekledi.

BM dairesine Pazar gününden bu yana telefon hatlarının yanı sıra e-posta ve faksların çalışmadığı bildirildi. Cep telefonu iletişimi hala mümkündü, ancak kalitesizdi.

Grossi, "Regülatör ile Zaporizhzhia NPP [Nükleer Enerji Santrali] arasındaki hayati iletişimle ilgili kötüleşen durum, özellikle ülkenin nükleer tesislerini her an tehlikeye atabilecek silahlı bir çatışma sırasında da derin bir endişe kaynağıdır." dedi.

Zorluklara rağmen, ajans tesisteki radyasyon seviyelerinin normal kaldığını doğruladı.

Nükleer santral, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini başlatmasından dokuz gün sonra ele geçirildi. Rus bombardımanı, sahadaki bir binada yangına neden oldu ve küresel çapta büyük bir felaket endişesini tetikledi. Yangın daha sonra büyük hasar görmeden söndürdü. Rusya saldırıdan Ukraynalı sabotajcıları sorumlu tutarak, saldırıyı "canavarca bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Ukrayna, 1986'da patlayan ve tarihin en kötü nükleer kazasına neden olan bir başka nükleer santral olan Çernobil'e de ev sahipliği yapıyor. Kullanımdan kaldırılan nükleer alan, işgalin ilk gününde Rus güçleri tarafından ele geçirildi.

Pazar günü, Ukrayna'nın nükleer regülatörü IAEA'ya Çernobil fabrikasındaki personelle iletişimde sorunlarla karşılaştığını da bildirdi. Belgede, sahadaki 200'den fazla personelin sahanın ele geçirilmesinden bu yana rotasyon yapamadığı belirtildi.

IAEA'dan yapılan açıklamada, gelişmeyle ilgili bir başka açıklamada ise "liman kenti Mariupol'da Kategori 1-3 radyasyon kaynaklarını kullanan tüm işletmeler ve kurumlarla iletişimin de koptuğu ve durumları hakkında bilgi bulunmadığı" belirtildi.

Grossi, çatışmalar sırasında ülke genelindeki nükleer tesislerin korunmasına yönelik bir çerçeve oluşturmak üzere Ukrayna'ya gitme isteğini yineledi.